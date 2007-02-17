ایفای نقش انجمن های علمی در توسعه علمی کشور / پرهیز انجمن های علمی از ورود به جریان های سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی محققی امروز در اجلاس سالیانه انجمن های علمی گروه پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور اساتید در تشکل های علمی را فرصت خوبی برای دستیابی به اهداف ترسیم شده در توسعه مبتنی بر دانایی دانست و افزود: شرایط دستیابی به توسعه علمی در علوم پزشکی به دلیل ادغام آموزش پزشکی با نظام ارائه خدمات در کشور از سایر رشته ها آسان تر است که این امر تجربه طولانی یک نظام آموزشی مسئولانه و پاسخگو به نیازهای جامعه را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به سال پیامبر اعظم (ص) خاطرنشان کرد: مصادیق علم، کتاب و حکمت است و هر تلاش علمی که به نوعی به تنویر افکار عمومی منجر شود، جزئی از حکمت است اما باید مراقب بود از دایره تزکیه و معرفت خارج نشود.

محققی اضافه کرد: هرگونه توسعه علمی باید بر مبنای یکی از نیازهای جامعه طراحی شده و سرمایه گذاری در آن عرصه ها باید توجیهی داشته باشد. در واقع شیوه های پیشگیرانه و تلاش علمی در این زمینه برای نسل آینده بسیار مفید خواهد بود.

وی علم را یک پدیده مستمر و بدون توقف دانست و گفت: انجمن های علمی باید در توسعه علمی کشور نقش داشته باشند و علی رغم همه محدودیت های موجود سعی کنند این نقش را به خوبی ایفا کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یاد آور شد: انجمن های علمی نباید تحت شعاع مسائل سیاسی و جریان های سیاسی قرار گیرند و اصالت علمی خود را حفظ کنند.

وی تأکید کرد: وزارت بهداشت با همه توانمندی های خود هر نوع حمایتی که مقدور باشد از انجمن های علمی انجام می دهد.