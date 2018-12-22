رکورد مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو شکست

خبرگزاری مهر - گروه جامعه- بهاره بختیاری: سید نواب حسینی منش با اشاره به اجرای رسمی فاز دوم طرح کاهش از اوایل امسال، اظهار کرد: این طرح یک حرکت بود تا خودروهای فاقد معاینه فنی و آلاینده در شهر تردد نداشته باشند.

وی با اشاره به استقبال شهروندان از فاز دوم طرح کاهش، عنوان کرد: شهروندان در ماه‌های اخیر مشارکت فعالی در اجرای این طرح داشتند، بطوریکه آمار مراجعات نشان می‌داد تنها در یک ماه گذشته ۲۰۰ هزار خودرو به مراکز معاینه فنی تهران مراجعه کرده‌اند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران با بیان اینکه در ابتدای طرح ۱۵ تا ۲۰ درصد خودروهای سنگین فاقد معاینه فنی بودند، اظهار کرد: با هماهنگی و همکاری پلیس و استقرار سامانه سیار، برگه‌های معاینه فنی و میزان آلایندگی این خودروها صحت سنجی شده و بالغ بر ۲ هزار ۴۰۰ خودرو دیزل اعم از سرویس ادارات، خودروهای پخش بار، حمل زباله و نخاله کنترل شد.

به گفته حسینی منش، میزان خودروهای مردودی یا فاقد معاینه فنی در ابتدای اجرای فاز دوم طرح کاهش ۳۰ درصد بود که در حال حاضر به ۲۳ درصد رسیده است.