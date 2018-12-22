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۱ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۱۱

محورهای رایزنی تلفنی وزیر خارجه آمریکا با رئیس‌جمهوری عراق

محورهای رایزنی تلفنی وزیر خارجه آمریکا با رئیس‌جمهوری عراق

وزارت خارجه آمریکا محورهای رایزنی تلفنی وزیر خارجه این کشور با رئیس‌جمهوری عراق را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه آمریکا، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با برهم صالح رئیس جمهوری عراق به رایزنی پرداخت.

بر اساس اعلام وبگاه وزارت خارجه آمریکا، پمپئو در جریان این تماس تلفنی درباره شکست داعش در سوریه با برهم صالح گفتگو و بر ادامه حمایت های ادعائی واشنگتن از بغداد در مبارزه با بقایای تروریست های داعش تأکید کرد.

پمپئو در ادامه بر اهمیت مشارکت دوجانبه بلندمدت طرفین بر اساس توافق راهبردی میان عراق و آمریکا تأکید و درباره آنچه وی کمک های واشنگتن به رشد و استقلال اقتصادی عراق خواند، تأکید کرد.

کد مطلب 4492210

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