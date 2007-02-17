مقالات "دانشنامه جهان اسلام " در پایگاه اینترنتی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انقلاب اسلامی دو مؤسسه مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی و بنیاد دایرة المعارف اسلامی سعی کردند تا دایرة المعارف اسلامی را با هدف تدوین دایرة المعارف تخصصی اول به زبان فارسی و سپس به زبانهای عربی و انگلیسی بنویسند و با بهره گیری از تجربیات استادان متخصص به آن اهتمام ورزند.

این مجموعه 16 تا 17 هزار مقاله خواهد داشت که از حرف "ب" آغاز شده و اینک به حرف " ج" رسیده است و 3200 مقاله تا جلد 10 این دانشنامه منتشر شده است. یک چهارم از اقدامات لازم به منظور تدوین کامل دایرةالمعارف طی شده و 15 سال دیگر یعنی در مجموع زمانی حدود 40 سال نسخه های بعدی چاپ و منتشر خواهد شد.

علاوه بر انتشار فیزیکی دانشنامه جهان اسلام، از طریق سایت الکترونیکی نیز این دانشنامه منتشر شده تا افرادی که به دانشنامه جهان اسلام دسترسی ندارند بتوانند از طریق پایگاه اینترنتی از آن بهره مند شوند.

آدرس پایگاه اینترنتی این دانشنامه www.encyclopaediaislamica.com است که در برگیرنده دانشنامه جهان اسلام می باشد. کاربر در صفحه اول می تواند با توجه به حروف و ذکر نام مقاله آن را جستجو و به راحتی به مقالات مورد نظر خود دست یابد. در این دانشنامه هم به علوم اسلامی و هم به علومی که در جهان اسلام رشد یافته مانند ریاضیات، نجوم و حتی موسیقی توجه شده است . از دیگر ویژگیهای این دانشنامه امکان ذخیره و پرینت بدون هیچ محدودیتی است .

مدخل فهرستها تا سال 1400 طی این پایگاه در اختیار بینندگان قرار می گیرد و آنها از موضوعات آینده نیز مطلع خواهند شد. مقالاتی را که می توان بر اساس موضوع در این دانشنامه مورد بررسی قرار داد؛ اسلام معاصر، جغرافیا، هنر، ادبیات و زبانشناسی، فرهنگ و تمدن، تاریخ اسلام، فلسفه و عرفان، الهیات و ادیان، تاریخ علم، تاریخ، قرآن و حدیث و فقه و حقوق است. این در حالی است که از طریق حروف الفبا نیز می توان به مقاله مورد نظر دسترسی پیدا کرد.

توضیح کوتاهی درباره هیئت امناء، اعضای هیأت علمی و مشاوران در دسترس قرار می گیرد که این معرفیها به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی است. اما مقالات اینک به زبان فارسی است و در آینده امکان ترجمه به زبان انگلیسی و عربی نیز وجود دارد.

در این پایگاه اخبار علمی و فرهنگی داخلی نیز وجود دارد که فقط به دایرة المعارفها و موضوعاتی که دینی و علوم انسانی هستند، می پردازد. در حال حاضر 9 جلد از دانشنامه در اینترنت وجود دارد و جلد دهم این دانشنامه تا چند وقت دیگر در دسترس قرار خواهد گرفت. دانشنامه از جلد 11 به بعد ابتدا در پایگاه اینترنتی و سپس به صورت فیزیکی پس از طی 14 مرحله منتشر خواهد شد.