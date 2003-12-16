اصرار آمريكا به ادامه اسارت 4 مرزبان ايراني

سعيد ابوطالب در اين رابطه به خبرنگار سياسي "مهر" گفت: اسامي "علي اصغر طالبي" ، "رضا شيخي" ،" اردشير ذوالفقاري" و "مجيد اماني" كه ارديبهشت ماه سال جاري توسط مزدوران گروهك منافقين ربوده شده اند ، در ليست 41 نفر ايراني كه قراراست آزاد شوند به چشم نمي خورد.

وي كه از نزديك موضوع آزادي اتباع كشورمان را پيگيري مي كند افزود: اين چهار مرزبان جمهوري اسلامي پس از اينكه 10 روز در اسارت منافقين بودند و تحت شكنجه هاي سنگين قرارگرفته و بعضا جراحاتي نيز براثر شليك گلوله برتن داشتند ، ماههاست كه تحويل نيروهاي آمريكايي شده و در اين مدت در اردوگاه ام القصر نگهداري مي شوند.

ابوطالب تاكيد كرد: 41 نفري كه قراراست بزودي آزاد شوند همگي راننده و كمك راننده هايي هستند كه براي اهداي كمكهاي مردمي وارد خاك عراق شده و پس از اسارت ، دراردوگاه ام القصر نگهداري مي شدند.

وي با اشاره به اينكه تاكنون در دو مرحله دو خبرنگار (سعيد ابوطالب و سهيل كريمي) و نيز شش راننده ايراني آزاد شده است ، تاكيد كرد : ايرانيهاي بسياري همچنان در بند نيروهاي آمريكايي هستند كه بعضا درمكانهاي نامعلومي غير از اردوگاه ام القصر نگهداري مي شوند و از آنها هيچ اطلاعي در دست نيست.



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