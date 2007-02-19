نکوداشت هنرمند مستند ساز و عکاس دفاع مقدس

به گزارش خبرنگارگروه دفاع مقدس خبرگزاری مهر؛ در این مراسم که با حضور جمعی از جانبازان، خانواده معظم شهدا و تعدادی از عکاسان جنگ و اعضاء شورای شهر تهران برگزار شد، "شاکر واثقی" مدیرفرهنگسرای رسانه از برگزاری سلسله نکوداشت فعالان رسانه در طول یک سال خبر داد و گفت: ما در ابتدا به دنبال تجلیل از افراد و موسسه هایی که نشانه های والایی بعضا در سطح بین المللی داشتند، بودیم غافل از اینکه افراد زیادی از اصحاب رسانه وجود دارند که شاید نشانه های بین المللی ظاهری نداشته باشند اما تمام نظریه های آکادمیک در حوزه رسانه را در هم شکستند که "احسان رجبی" از جمله این افراد است که در گمنامی آثار ارزشمندی از خود در اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت برجای گذاشتند.

در ادامه این مراسم دو کلیپ از خاطرات و عکسها و همچنین بخشی از مستند عراق ساخته این جانباز شیمیایی پخش شد که وی به تشریح این تصاویر و خاطرات خود پرداخت.

احسان رجبی، خالق عکس ماندگار شهید امینی در این برنامه، ضمن قرائت متنی کوتاه در خصوص ارتباط فرهنگ و رسانه بر نقش رسانه ها در ایجاد فرهنگ عمومی تأکید نمود و گفت: بی شک ما اکنون صاحب زبانی خاص و فرهنگی نو در عصر رسانه هستیم.

پیش از سخنان این عکاس دوران دفاع مقدس، "جانباز حاج جوادعلی گلی" عضو تبلیغات جنگ در لشگر 27 محمد رسول ا...(ص)، با بیان گوشه هایی از خاطرات خود درخصوص عکاسان و فیلمبرداران جنگ، ماندگاری آثار برخی از عکاسان و هنرمندان را در اخلاص آنان دانست و تأکید کرد: این افراد ماحصل دفاع مقدس هستند که آن نفس قدسی حضرت امام(ره) آنان را تربیت کرد. هنرمندان عکاس ما در آن دوران با کمترین امکانات این صحنه ها را خلق کردند و عکسها با جانفشانی برخی از عکاسان و فیلمبرداران جنگ انجام شد که تعدادی از آنان نیز مفقودالاثر شدند.

وی با بیان اینکه ما باید در پی ثبت و ضبط این آثار برای نسلهای آینده باشیم بر جلوگیری از فراموشی و مفقود شدن این آثار که تاریخ کشورمان است، تأکید نمود.

بر اساس این گزارش همزمان با برگزاری این مراسم اولین "استودیو ضبط خاطرات رزمندگان دفاع مقدس" نیز افتتاح شد. احمدلو مدیر فرهنگسرای جوان(خاوران) با اعلام این خبر، گفت: با از دست دادن هر عزیز رزمنده ای بخشی از فرهنگ شفاهی و تاریخ دفاع مقدس از دست ما می رود لذا برای ثبت این مطالب فضایی مختص این مسئله در این مرکز ایجاد شد.

مدیر فرهنگسرای جوان افزود: نوار کاستی در اختیار همه رزمندگان دوران دفاع مقدس، جدای رده و درجه آنها قرار می گیرد که پس از ضبط خاطراتشان توسط پیک از آنها دریافت شده و تیم ممیزی این مرکز با بررسی این خاطرات ، آن قسمت از خاطراتی که قابل تصویربرداری است، برای تهیه فیلم انتخاب خواهد کرد.

در پایان این مراسم هدایایی به رسم یادبود به "احسان رجبی" تقدیم شد.

در حاشیه این مراسم نیز گزیده ‌ای از آثار رجبی با موضوع دفاع مقدس، عاشورا، جنگ‌های عراق، لبنان و بوسنی از 29 بهمن به مدت یک هفته در نگارخانه فرهنگسرای خاوران به نمایش گذاشته شد.