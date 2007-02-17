تور کنسرت گروه دستان در اروپا برگزار می شود

سعید فرجپوری ، نوازنده کمانچه و نماینده این گروه در ایران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : این گروه ابتدا درروزهای 13 ، 14 و 15 اسفند در فستیوال مادرید اسپانیا کنسرت برگزار می کند.

وی افزود:دربخش با کلام این برنامه، قطعاتی از آلبوم "دریای بی پایان" با آهنگسازی خودم و با صدای سالارعقیلی - در بیات اصفهان - اجرا می شود و در بخش بی کلام قطعاتی از ساخته های حمید متبسم و حسین بهروزی نیا را در دستگاه نوا و مایه دشتی اجرا می کنیم.

فرجپوری درادامه گفت : قرار است در روزهای 18 و 19 اسفند ماه نیز گروه موسیقی دستان در سالن فیلارمونی شهر کلن آلمان اجرای برنامه داشته باشد وبلافاصله در 20 اسفند ماه مجموعی از قطعات کنسرت های اجرا شده در اسپانیا و آلمان را در آمستردام هلند برگزار می کنیم.

لازم به ذکر است سعید فرجپوری، پژمان حدادی ، بهنام سامانی ، حسین بهروزی نیا و حمید متبسم اعضای گروه دستان هستند که سال گذشته همین برنامه را درقالب کنسرت نیاوران اجرا کرده بودند.