  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۵۴

تور کنسرت گروه دستان در اروپا برگزار می شود

تور کنسرت گروه دستان در اروپا برگزار می شود

گروه موسیقی "دستان" از اواسط اسفند ماه سال جاری در چند کشور اروپایی به اجرای برنامه موسیقی می پردازد.

سعید فرجپوری ، نوازنده کمانچه و نماینده این گروه در ایران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : این گروه ابتدا درروزهای  13 ، 14 و 15 اسفند در فستیوال مادرید اسپانیا کنسرت برگزار می کند.  

وی افزود:دربخش با کلام این برنامه، قطعاتی از آلبوم "دریای بی پایان" با آهنگسازی خودم و با صدای سالارعقیلی - در بیات اصفهان - اجرا می شود و در بخش  بی کلام قطعاتی از ساخته های حمید متبسم و حسین بهروزی نیا را در دستگاه نوا و مایه دشتی اجرا می کنیم.  

فرجپوری درادامه گفت : قرار است در روزهای 18 و 19 اسفند ماه نیز گروه موسیقی دستان در سالن فیلارمونی شهر کلن آلمان اجرای برنامه داشته باشد وبلافاصله در 20 اسفند ماه مجموعی از قطعات کنسرت های اجرا شده در اسپانیا و آلمان را در آمستردام هلند برگزار می کنیم.  

لازم به ذکر است سعید فرجپوری، پژمان حدادی ، بهنام سامانی ، حسین بهروزی نیا و حمید متبسم اعضای گروه دستان هستند که سال گذشته همین برنامه را درقالب کنسرت نیاوران اجرا کرده بودند.

کد مطلب 449232

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها