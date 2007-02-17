سلطانعلی میر مدیر کل سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: پس از حادثه روز چهارشنبه در زاهدان چند خانه تیمی و مقداری سلاح و مهمات کشف شده و جالب اینکه اسلحه ها ساخت آمریکا و انگلیس است.

وی ادامه داد: تروریست ها افشاء کردند جلساتی را در برخی کشورهای پیرامون به منظور حمایت های مالی داشته اند و این موضوعات حکایت از این دارد که آمریکا و انگلیس در حوادث اخیر سیستان و بلوچستان نقش داشته اند و حاضریم اسناد و مدارک کشف شده را به کل دنیا نشان بدهیم.

مدیرکل سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان همچنین گفت: یکی از عناصر دستگیر شده اعتراف کرده به ما گفته بودند سران اهل سنت را ترور کنید و سپس شیعیان را در این جریان متهم نمایید و جنگ قومی و قبیله ای راه بیندازید.

یکی از عناصر دستگیر شده اعتراف کرده به ما گفته بودند سران اهل سنت را ترور کنید و سپس شیعیان را در این جریان متهم نمایید و جنگ قومی و قبیله ای راه بیندازید

میر با بیان اینکه بمب صوتی منفجر شده در شب گذشته تلفاتی دربر نداشته است، تصریح کرد: تنها یک دانشجو که فاصله نزدیکی به این بمب داشته جراحت سطحی برداشته است و تیراندازیهای پراکنده ای نیز که به نظر می رسد از سوی نیروهای خودی بوده انجام شده بدلیل اینکه پس از انفجار بمب دیشب برقها قطع شد.

وی ضمن تشکر از سازمان ملل متحد به دلیل محکوم نمودن این واقعه، اظهار داشت: ما از مجامع بین المللی درخواست داریم جلوی این اتفاقات را بگیرند.

مدیرکل سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان با تاکید براینکه بمب صوتی منفجر شده در شب گذشته نشان دهنده ضعف و استیصال بوده و هیچ نتیجه ای دربر نداشته است، افزود: افرادی که در جهان منادی مبارزه با تروریسم هستند امروز از تروریسم در سیستان و بلوچستان حمایت می کنند و این امر نشان دهنده ضعف و زبونی در سیاست های آنان است.

میر خاطرنشان کرد: پس از حادثه روز چهارشنبه بلافاصله منطقه به کنترل درآمده و افرادی هم دستگیر شدند و خبرهای خوبی در آینده برای مردم استان و کشورمان خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: در استان زاهدان کلیه مردم اعم از شیعه و سنی بلافاصله همگی وارد صحنه شده و نسبت به این وقایع واکنش نشان می دهند و مردم همگی با هم متحد هستند.

مدیر کل سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان تاکید کرد: با تروریست ها باید به طور جدی جنگید، چراکه کلیه حمایت های آنان از خارج است و آنان هیچ گونه پشتوانه داخلی ندارند و تنها عملیات کوری را انجام می دهند.

میر با نام بردن از شهید مسلم کیخا، گفت: این شهید کارمند 33 ساله دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بوده که دو فرزند 5 و 2 ساله دارد و روز چهارشنبه هنگامیکه صدای انفجار را می شنود به محل نزدیک می شود و ضمن درگیری با تروریست های مسلح به درجه شهادت نائل می آید و اکنون این فرد به حسین فهمیده دیگری در استان زاهدان و در میان مردم تبدیل شده است لذا در میان شهیدان روز چهارشنبه حتی طفل 10 ساله بلوچ و شهیدانی از شیعه و سنی هم به چشم می خورند.