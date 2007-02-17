سلطانعلی میر مدیر کل سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: پس از حادثه روز چهارشنبه در زاهدان چند خانه تیمی و مقداری سلاح و مهمات کشف شده و جالب اینکه اسلحه ها ساخت آمریکا و انگلیس است.
وی ادامه داد: تروریست ها افشاء کردند جلساتی را در برخی کشورهای پیرامون به منظور حمایت های مالی داشته اند و این موضوعات حکایت از این دارد که آمریکا و انگلیس در حوادث اخیر سیستان و بلوچستان نقش داشته اند و حاضریم اسناد و مدارک کشف شده را به کل دنیا نشان بدهیم.
مدیرکل سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان همچنین گفت: یکی از عناصر دستگیر شده اعتراف کرده به ما گفته بودند سران اهل سنت را ترور کنید و سپس شیعیان را در این جریان متهم نمایید و جنگ قومی و قبیله ای راه بیندازید.
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یکی از عناصر دستگیر شده اعتراف کرده به ما گفته بودند سران اهل سنت را ترور کنید و سپس شیعیان را در این جریان متهم نمایید و جنگ قومی و قبیله ای راه بیندازید
وی ضمن تشکر از سازمان ملل متحد به دلیل محکوم نمودن این واقعه، اظهار داشت: ما از مجامع بین المللی درخواست داریم جلوی این اتفاقات را بگیرند.
مدیرکل سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان با تاکید براینکه بمب صوتی منفجر شده در شب گذشته نشان دهنده ضعف و استیصال بوده و هیچ نتیجه ای دربر نداشته است، افزود: افرادی که در جهان منادی مبارزه با تروریسم هستند امروز از تروریسم در سیستان و بلوچستان حمایت می کنند و این امر نشان دهنده ضعف و زبونی در سیاست های آنان است.
میر خاطرنشان کرد: پس از حادثه روز چهارشنبه بلافاصله منطقه به کنترل درآمده و افرادی هم دستگیر شدند و خبرهای خوبی در آینده برای مردم استان و کشورمان خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: در استان زاهدان کلیه مردم اعم از شیعه و سنی بلافاصله همگی وارد صحنه شده و نسبت به این وقایع واکنش نشان می دهند و مردم همگی با هم متحد هستند.
مدیر کل سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان تاکید کرد: با تروریست ها باید به طور جدی جنگید، چراکه کلیه حمایت های آنان از خارج است و آنان هیچ گونه پشتوانه داخلی ندارند و تنها عملیات کوری را انجام می دهند.
میر با نام بردن از شهید مسلم کیخا، گفت: این شهید کارمند 33 ساله دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بوده که دو فرزند 5 و 2 ساله دارد و روز چهارشنبه هنگامیکه صدای انفجار را می شنود به محل نزدیک می شود و ضمن درگیری با تروریست های مسلح به درجه شهادت نائل می آید و اکنون این فرد به حسین فهمیده دیگری در استان زاهدان و در میان مردم تبدیل شده است لذا در میان شهیدان روز چهارشنبه حتی طفل 10 ساله بلوچ و شهیدانی از شیعه و سنی هم به چشم می خورند.
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