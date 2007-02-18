سطح لیگ شمشیربازی بالا رفته است / هیچ ورزشکاری حاشیه امنیت ندارد

پیمان فخری عضو تیم شمشیربازی باشگاه پیکان درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: لیگ شمشیربازی ایران امسال نسبت به سالهای گذشته قدرتمندتر شده و رشد بیشتری داشته است به طوریکه امتیازات تیمها درهفته های پایانی به یکدیگر نزدیک شده و دراین هفته ها به راحتی نمی توان از کنار هر ورزشکار و هر تیمی گذشت.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته به دلیل حضور ملی پوشان در تیم های دانشگاه آزاد و پیکان ، رقابت اصلی لیگ بین این دو تیم بود ولی درحال حاضر با پیگیری های فدراسیون تعداد تیم های حاضر در لیگ به شش تیم رسیده و باشگاه ها نیز با یک برنامه ریزی حساب شده برای کسب سکوهای برتر لیگ، ورزشکاران نخبه را استخدام می کنند.

وی افزود: رشد یکباره تعداد تیمها و سرمایه گذاری تیمهای شرکت کننده درلیگ کشور، باعث شده تا ورزشکاران تیمهای ملی کشورمان در باشگاه های مختلف پخش شوند و تقریبا سطح فنی تیمها به یکدیگر نزدیک شود، به طوریکه باشگاه پیکان به عنوان صدرنشین رقابتها درهفته چهارم به سختی تیم صنعت نفت آبادان را از پیش رو برداشت.

عضو تیم ملی شمشیربازی ایران با اظهار اینکه تیمهای شرکت کننده در لیگ در اسلحه های اپه و سابر قویتر از رشته فلوره است، گفت: حساسیت بازی ها در این اسلحه ها به دلیل قدمت بیشتر و تمرکز بیشتر ورزشکاران مدال آور و بین المللی بیشترشده است و در حقیقت رقابتهای حساس تیمها در این دو رشته صورت می گیرد.

فخری با بیان اینکه تعداد تیم های شرکت کننده در لیگ شمشیربازی بسیار کم است، گفت: این تعداد تیم در مقایسه با دیگر رشته های ورزشی بسیار کم است. حتی حضورهمین باشگاه ها نیزدرحال حاضر به دلیل پیگیری های فدراسیون و با رابطه انجام شده است. متاسفانه باشگاه ها در رشته شمشیربازی سرمایه گذاری خوبی را انجام نمی دهند حتی به جرات می توان گفت هزینه های یک تیم 15 نفره شمشیربازی دریک باشگاه کمتر از استخدام یک بازیکن سطح پائین در رشته های مانند فوتبال و والیبال و بسکتبال است.