مترو تهران تا سال 92 تکمیل می شود / احداث 5 خط منوریل در تهران در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی هاشمی ، معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور امروز در نشست خبری با اشاره به اختصاص یافتن 168 میلیارد تومان به بخش مترو طی سال جاری و سال آینده ، گفت: تا به امروز در بخش احداث مترو سالانه تنها 5/2 کیلومتر خط مترو احداث می شد که این میزان طی سالهای آینده به سالی 20 کیلومتر خواهد رسید.

رئیس سازمان شهرداری های کشور با بیان اینکه بخشی از بودجه مورد نیاز مترو نیز از طریق شهرداری تهران تامین خواهد شد افزود: علاوه بر این مقدار 217 میلیون دلار نیز به صورت ارزی برای احداث خطوط مترو در نظر گرفته شده است.

وی ، مجموع خطوط مصوب مترو تهران را 210 کیلومتر عنوان و تاکید کرد: تا امروز 90 کیلومتر از این خطوط احداث شده است که 120 کیلومتر باقی مانده طی سالهای آینده به بهره برداری خواهد رسید.

هاشمی همچنین از تصویب 600 میلیون دلار منابع فاینانس جهت احداث خطوط مترو خبر داد و گفت: این میزان اعتبار از طریق شهرداری تهران و مصوبه شورای اقتصاد از منابع خارجی تامین خواهد شد.

وی با اشاره به بحث احداث منوریل در تهران و مخالفت های کارشناسان شهرداری با این موضوع ، اعلام کرد: احداث 5 خط منوریل در تهران در دستور کار قرار دارد که 2 خط به تصویب رسیده و 3 خط دیگر در حال بررسی است.

رئیس سازمان شهرداری های کشور ، خطوط مصوب را از میدان بسیج به تهرانپارس و قلعه مرغی ، عنوان و تاکید کرد: برای تصویب این طرحها بیش از 3 سال کار کارشناسی صورت گرفته و منوریل به جهت سرعت احداث و هزینه کم اجرا در دستور کار قرار دارد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که طرح اولیه منوریل که به شورای شهر ارائه شده بود را 3 برگ کاغذ دانسته بود ، گفت: مطالعات انجام شده در این زمینه به ارتفاع یک میز است و در چندین جلسه این موضوع با کارشناسان شهرداری به بحث گذاشته شده است.

هاشمی با اشاره به آخرین جلسه خود با مهدی چمران ، رئیس شورای شهر تهران افزود: در این جلسات بحث کارشناسی صورت گرفته و حتی شهردار تهران نیز با احداث منوریل مخالفتی ندارد.