دخالتی در انتخاب پسر باجناقم به عنوان رئیس شبکه ۳ نداشتم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل عصر امروز در نشست ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین، گفت: مهندس باهنر اشاره به حوادث دی ماه کردند و من می‌خواهم به بخش دیگری اشاره کنم. موضوع مهمتر در دی ماه فرار شاه در آن سال‌هاست. امروز که در مورد آن دوران فکر می‌کنم می بینم که واقعاً امام کار بسیار بزرگی کردند. نباید امام را از یاد ببریم. عشق رهبری به امام هم فراوان است. رهبری ذوب در امام هستند.

وی افزود: امام یک سنت حکومتی ۲۵۰۰ ساله به قول خودشان را شکست. حال این حکومت مورد تایید قدرت‌ها جهان نیز هست. امام تنها قلم داشت و یک اتاق کوچک. حال شما ببینید این انسان با همین دست‌های خالی آن حکومت ظلم را ساقط کرد. امروز که حکومت در دست مسلمانان است به تعبیری، کم می‌آوریم. حال روحیه خودمان را با امام مقایسه می‌کنیم. آن روز امام با دست خالی شورای انقلاب تعیین کرد. این را نباید دست کم گرفت. این کار هم ردیف عمل حضرت موسی است. همچنین اتفاقی در دوران ما افتاده است و باید به آن توجه کرد.

عضو هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب با بیان اینکه امروز ۴۰ سال از آن ایام گذشته است و باید فکر کنیم که چطور به اینجا رسیده‌ایم، گفت: به نظر بنده همین که ۴۰ سال را با تهدید و توطئه سپری کردیم، باعث خرسندی ما و همپیمانان ماست. آمریکا از همان ابتدا با ما دشمنی می‌کرد. امروز می‌گویم: شبهای هجر را گذراندیم و زنده‌ایم، مارا به سخت جانی خود این گمان نبود. حال ایران امروز جایگاه گفتمان سیاسی سابق آمریکا و شوروی را دارد. در هفته چند بار رئیس جمهور آمریکا نام ایران را می برد. همین چند روز پیش هم سناتورهای آمریکایی می‌گفتند که این به معنای شکست آمریکا و تقدیم ایران به آمریکاست. همین چند روز پیش به سعودی‌ها می‌گفتند اگر به شما کمک نکنیم، در ریاض باید فارسی سخن بگویید.

حداد عادل ضمن اشاره به ضریب نفوذ ایران در منطقه و جهان، گفت: نفوذ ایران در منطقه با فشار پول و قدرت نیست و تنها به دلیل صداقت در روابط بین‌الملل و معامله نکردن روی سرنوشت کشورهاست. شما این مهم را در جنگ ۲۲ روزه غزه می‌بینید.

عضو هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب در پاسخ به سوالی در خصوص نسبتش با مدیر شبکه سه سیما، اظهار داشت: علی فروغی رییس شبکه سوم سیما از قوم و خویشی بنده استفاده نکرده و من دخالتی در انتخاب او نداشته ام. پسر باجناقم رییس شبکه سوم سیما است، وی قبل از آن که به این سمت برسد چند سال رییس بسیج صدا و سیما بوده و به صراحت عرض می کنم که نه روح بنده از این که ایشان رییس بسیج شده باخبر بوده و نه من مطلقا اطلاع داشتم که می‌خواهند او را رییس شبکه سه بکنند.

وی با بیان اینکه از این موضوع اطلاعی نداشته و دخالتی هم نداشته‌ام، گفت: حتی فرزند من که سنش به آقای فروغی نزدیک‌تر است خبر نداشته که تصمیم گرفته اند فروغی را رییس شبکه سوم کنند، اما برنامه دشمن در فضای مجازی این است که همه ما را بدنام کند.

حدادعادل تصریح کرد: افتخار ما این است که فرزندانی تربیت کنیم که به نظام خدمت کنند و باید هنرمان این باشد.

آمریکایی ها یک قیچی دو لبه برای ایران فراهم کرده اند

وی با تاکید بر اینکه روی کار آمدن ترامپ کمکی برای ما بود برای نقد آمریکا، گفت: امروز با توجه به عملکردی که آمریکا دارد به راحتی ما می‌توانیم به جوانمان بگوییم آمریکا این است؛ چون دیگر آنها ماجرایی مثل جمال خاشقچی را دیده‌اند که آمریکا گفت: چون سعودی‌ها از ما سلاح می‌خرند، موضوع مرگ این فرد را پیگیری نمی‌کنیم. مثال‌هایی از این دست بسیارند. امروز ما با روسیه در موضوع سوریه هماهنگ شده‌ایم. امروز کشورهای بسیار زیادی با ما ارتباط دارند ولی متاسفانه وزارت خارجه منفعل عمل می‌کند و به طور مثال در ۸ ماه گذشته در هند سفیر نداشته‌ایم.

وی درباره فشارهایی که امروز از سمت دشمن به مردم وارد می‌شود، گفت: امروز آمریکایی ها یک قیچی دو لبه برای ایران فراهم کرده اند. یکی فشار تحریم اقتصادی است و دیگری آزادی رسانه‌ای است. این دو امروز با هم در تلاشند تا به انقلاب و مردم لطمه وارد کنند. دشمنان یک هدف کوتاه مدت دارند و یک هدف بلند مدت. امروز آنها به این نتیجه رسیده‌اند که تا افرادی مثل حججی ‌ها در ایران هستند، این انقلاب مدافع دارد. پس سعی کرده‌اند، ریشه اسلام را در کشور بزنند. امروز آنها شدیدا در حال ایجاد تشویش در ذهن مردم و به خصوص جوانان هستند.

وی افزود: امروز فضای مجازی در تلاش است، بین ملت و امت فاصله بیاندازد و مردم را از انقلاب دور کنند. امروز اگر توجه داشته باشید، دیده‌اید که بسیار به نیروهای مومن و انقلابی تهمت‌هایی زده می‌شود تا مردم را از نیروهای مخلص انقلابی دور کنند. امروز تمام افرادی که کمتر از ۵۰ سال سن دارند، انقلاب را ندیده‌اند. امروز این فضا اهرمی در دست دشمن است. در درازمدت هم دشمن در تلاش است تا ذائقه مردم را تغییر دهد. امرزو من به هیچ وجه متوجه نمی‌شوم که چرا در جامعه هیچ عملی در جهت مقابله با جنگ روانی صورت نمی‌گیرد.

مشکلات با تدبیر درست قابل حل شدن است

وی همچنین با اشاره به وظایف افراد در چنین شرایطی گفت: در ۹ دی به صورت یکپارچه ملت همراهی خود با انقلاب را نشان دادند. امروز باید قدر این مردم را دانست. باید به این مردم خدمت کرد. امروز باید در شرایط سیاسی کنونی در عین حال که انتقاد مفید و سازنده است ولی باید به طریقی این موضوع را مطرح کنیم که سود آن به جیب دشمن نرود؛ باید از مقام معظم رهبری بیاموزیم.

وی افزود: امروز کاملا مشخص است که تمام این مشکلات با تدبیر درست قابل حل شدن است. امروز وقتی دولت‌ها تعویض می‌شوند، طوری برخورد می‌کنند که انگار انقلاب شده است. تمام بدنه مدیریتی کشور را تعویض می‌کنند تنها به دلیلی که در دولت قبل مسئول بوده اند؛ این غلط است.

وی با اشاره به جریان طرفدار غرب در کشور تصریح کرد: زمانی این جریان می‌گفت ریشه حل مشکلات اقتصادی در مذاکره با غرب است. امروز هم دوباره تبلیغ می‌کند که قدرت موشکی را کنار بگذاریم و از تحولات منطقه کنار بکشیم و سپس دوباره مذاکره کنیم اما مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود، زیرا در برجام هم تجربه مذاکره داشتیم و آخر آن را مشاهده کردیم پس اگر موشک‌هایمان را کنار بگذاریم آن‌ها حقوق بشر را بهانه می‌کنند. یکی از راه‌های مقابله با تحریم اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی با اصلاح الگوی مصرف محقق می‌شود و اصلاح الگوی مصرف هرگز با حرف به نتیجه نمی‌رسد، بلکه باید دولت کاری کند تا جامعه در واقعیت به آن عمل کند.

وی درخصوص قانون منع به‌کارگیری قانون بازنشستگی با بیان اینکه عده‌ای می‌گویند که من و آقای ولایتی صاحب مشاغل متعددی هستیم، اظهار داشت: بهتر است همین افراد که تا سال قبل مشاغل ما برایشان مهم نبود کمی انصاف را رعایت کنند و دروغ نگویند. من فقط از دانشگاه تهران حقوق می‌گیرم و فعلا مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نشده‌ام و اگر این قانون شامل من هم شود، من از آن تبعیت می‌کنم.

حدادعادل با اشاره به جامعه اسلامی مهندسین، گفت: امروز شما به عنوان مهندسینی که مومن و انقلابی هم هستید، چه کاری انجام داده‌اید؟ چقدر مسائل انقلاب را تبیین کرده‌اید؟ اگر بینش سیاسی در کشور تقویت نشود، هیچ کاری جواب نمی‌دهد. باید از ریشه کار کرد. نباید تنها به انتخابات توجه داشت. در مورد انتخابات هم ما راهی جز اتحاد نداریم. دنبال وحدت راهبردی نیروهای انقلابی هستیم. سعی ما تامین این وحدت است و گام هایی هم برداشته شده و این وحدت دور از دسترس نیست.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب با اشاره به برنامه‌های این جبهه برای انتخابات خاطرنشان کرد: تمام تلاشمان را می‌کنیم تا با وحدت عملکرد مثبتی در انتخابات داشته باشیم و قطعاً تلاش می‌کنیم تا در جمنا شکافی صورت نگیرد و یک لیست واحد از جمنا صادر شود.