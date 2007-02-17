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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۳۵

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری در گفتگو با مهر:

کاهش بودجه کمیته ملی المپیک باعث درجا زدن فدراسیون ها خواهد شد

کاهش بودجه کمیته ملی المپیک باعث درجا زدن فدراسیون ها خواهد شد

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری کشور گفت: کاهش بودجه های کمیته ملی المپیک در صورت محقق شدن همه برنامه های فدراسیون ها را برهم می ریزد و باعث در جا زدن اغلب آنها خواهد شد.

اصغرخالقی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به جز فوتبال و چند رشته دیگر اغلب هزینه های فدراسیون ها به بودجه های کمیته ملی المپیک متکی است و اگراین بودجه ها کاهش یابند برای امور برون مرزی ورزش دچار مشکل خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: اردوی آماده سازی ، مسابقه برون مرزی، بکارگیری مربی خارجی ، اردوی برون مرزی و بسیاری امور دیگر متکی به بودجه های این کمیته است که با کاهش آن نمی توان امید چندانی به موفقیت ورزشکاران ایرانی درمجامع بین المللی داشت.

خالقی افزود: ورزشکاران امروز مملکت ما بیش از گذشته به اعزام به خارج ، اردوی برون مرزی ، شرکت در تورنمنت های بین المللی و مربی خارجی نیاز دارند که کاهش بودجه های کمیته ملی این امور را متوقف می کند.

وی یادآورشد: فدراسیون های ورزشی برنامه ریزی خود برای سال آینده را انجام داده اند و تصور نمی کردند که احتمالا بودجه های ورزشی کشورکاهش یابد.

خالقی تاکید کرد: از آنجایی که این موضوع با آینده ورزش کشورارتباط مستقیم دارد امیدواریم مسئولان فکری برای آن بکنند و اجازه ندهند ورزش روبه جلوی کشور ما در جا بزند.

کد مطلب 449238

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