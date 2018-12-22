استقرار جنگندهای روس در کریمه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، به گزارش اسپوتنیک امروز بیش از ۱۲ جنگنده سوخو-۲۷ و سوخو-۳۰ نیروهای هوایی روسیه برای افزایش قدرت نیروی هوایی این کشور وارد کریمه شدند.

این اقدام در حالیست که تنش‌های میان روسیه و اوکراین در روزهای گذشته بار دیگر بالا گرفته است.

جنگنده‌های روسیه در پایگاه هوایی بلبک در کریمه فرود آمده‌اند.

تنش های بین مسکو و کی یف در هفته های گذشته پس از ورود سه کشتی نیروی دریایی اوکراین به آبهای روسیه و توقیف این کشتی‌ها توسط دولت روسیه تشدید شده است.

سرویس امنیتی روسیه اعلام کرده است که برای متوقف کردن کشتی های نیروی دریایی اوکراین از سلاح استفاده کرده است و در این اقدام سه نفر از ملوانان اوکراینی با جراحت های سطحی روبرو شدند. گزارش شده است که نیروهای امنیتی روسیه هنگامی که کشتی ها اوکراینی درخواست آنها را برای توقف نادیده گرفتند تصمیم به این اقدام گرفتند.