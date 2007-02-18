"بیدار شو آرزو" برای اکران نیازمند حمایت است

مجید مدرسی پخش کننده این فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "فیلم "بیدار شو آرزو" از ساخته های کیانوش عیاری در سال 82 است که هنوز موفق به اکران عمومی آن در سینماها نشده ایم. ما مدتی است برای اکران این فیلم در حال رایزنی هستیم، ولی در این زمینه کمک، همدلی، هماهنگی و همفکری مدیران و دست اندرکاران سینمایی کشور ضروری است."



بهناز جعفری در "بیدار شو آرزو"

"بیدارشو آرزو" پس از زلزله بم ساخته شد و داستان زندگی معلم جوانی را بیان می کند که در یکی از روستاهای نزدیک بم به سر می برد. او صبح زلزله خود را از زیر آوار بیرون می‌کشد و می‌بیند همه اهالی روستا زیر آوار مانده‌اند. بنابراین پای پیاده به سمت بم راه می‌افتد، اما در بم با صحنه‌هایی دلخراش روبرو می شود و به ناچار برای کمک در شهر می‌ماند.



بهناز جعفری، مهران رجبی، محمدحسین اکبری، مهدی جعفری، احسان رضوانی، سحر سالاری و زینب زمانی در این فیلم ایفای نقش می کنند. همچنین منصور آذرگل مدیر فیلمبرداری، مهسا عظیمی طراح صحنه و لباس، امید رئیس دانا آهنگساز، سعید صالحی صدابردار، اعظم روحانی طراح چهره پردازی، حسن آقاکریمی مجری طرح و مدیر تولید و مزدک عیاری عکاس این فیلم هستند.



عیاری درباره فیلم سینمایی "بیدار شو آرزو" که توانست سیمرغ بلورین بهترین دستاوردهای فنی و هنری را به دست بیاورد، گفته بود: "تجربه‌ای از زلزله طبس در سال 57 داشتم که به آنجا رفتم و به پیرمردی برای پیدا کردن جنازه پسرش کمک می‌کردم. همیشه دوست داشتم این جستجو را به تصویر بکشم. در زمان زلزله رودبار تردیدی باعث شد که درباره رفتن به آنجا فکر نکنم، اما زلزله بم را نمی‌خواستم از دست بدهم و با توجه به دودلی بزرگی که داشتم به سراغ این موضوع رفتم."