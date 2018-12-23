به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش سالیانه‌ انجمن علمی روان‌درمانی ایران دهم تا دوازدهم بهمن ماه سال جاری در محل کتابخانه‌ ملی ایران برگزار خواهد شد. عنوان این همایش «روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه» در نظر گرفته شده است و برای گروه‌های مختلف پزشکی و روانشناسی امتیاز بازآموزی دارد. مهلت ارسال چکیده‌ مقاله برای این همایش تا هفتم دی ماه تمدید شده است.



مخاطبان اصلی این همایش شامل روانپزشکان، روان‌شناسان است و با توجه به عنوان این همایش که فرهنگ و جامعه است، می‌تواند علاوه بر مخاطبان اصلی، مورد توجه گروه‌های مختلف مرتبط با سلامت، فرهنگ و جامعه نیز باشد.



رئیس همایش سامان توکلی و بهروز دولتشاهی دبیر علمی و غلامرضا ترابی پاریزی دبیر اجرایی آن هستند.

مضمون محوری این همایش، «روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه» است، و به موضوعاتی مانند «معنای فرهنگی تن-روان و روان‌درمانی»، «انطباق فرهنگی روان‌درمانی»، «ظرفیت‌های فرهنگ ایرانی برای روان‌درمانی»، «روان‌درمانی، تغییرات و بحران‌های اجتماعی»، «جنسیت و روان‌درمانی»، «مغز، علوم شناختی و روان‌درمانی»، «فناوری‌های نوین و روان‌درمانی» و «اقتصاد روان‌درمانی» می‌پردازد.

علت انتخاب چنین موضوعاتی، درهم‌تنیدگی بسیار عمیق سلامت روان و روان‌درمانی با مسایل فرهنگی و جامعه، و نیز لزوم بحث و تبادل نظر در مورد روندهای اجتماعی و شرایط خاص جامعه‌ی امروزی بوده است.





برنامه‌های علمی این همایش شامل سخنرانی سخنرانان کلیدی ایرانی و خارجی، سمپوزیوم‌ها و پنل‌ها و نیز کارگاه‌های آموزشی خواهد بود که جزئیات آن متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.



سازمان‌های همکار در برگزاری این همایش شامل انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، انجمن روان‌شناسی ایران، دفتر سلامت روانی-اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی ایران، اداره‌ی کل سلامت شهرداری تهران، ستاد مبارزه با مواد مخدر و انتشارات ارجمند خواهند بود.



توضیح آن که انجمن علمی روان‌درمانی ایران انجمنی چندرشته‌ای است که درمانگران رشته‌های گوناگون، از جمله روانپزشکان و نیز روان‌شناسان بالینی و سلامت، در آن گرد هم آمده‌اند تا با فعالیت‌هایی هم‌افزاینده به ارتقای سلامت روان و روان‌درمانی در ایران کمک کنند.

سال گذشته اولین همایش سالیانه‌ی این انجمن، با عنوان «فرازها و فرودهای روان‌درمانی»، در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ بهمن برگزار شد که با استقبال گسترده‌ی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌ی روان‌درمانی، از جمله روانپزشکان و روان‌شناسان همراه بود.



پایگاه اینترنتی همایش http://congress.ipa-net.ir



صفحه اینستاگرام انجمن:

https://www.instagram.com/ipa.net.ir/



دبیرخانه‌ همایش:

تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان بیستم، خیابان جانبازان، خیابان بیست و یکم، شماره 61، واحد 2.



تلفن: 02188223292-02188336726

فکس: 02188223242