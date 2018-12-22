تیم کاراته آذربایجان شرقی نایب قهرمان مسابقات انتخابی تیم ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاتای جوانان آذربایجان شرقی به مقام نائب قهرمانی مسابقات انتخابی تیم ملی رسید و استان های تهران اول و فارس سوم شدند.

محمدصدرا شیدزی و امیرحسین خاکپور از آکادمی شاهین و امان الله حسین پور از آکادمی جعفری نوین استان آذربایجان شرقی در این رقابت ها موفق به کسب مقام دوم شدند و نقره گرفتند.

احد شاهین و داود جعفری نوین مسئولیت فنی کاتای آذربایجان شرقی را برعهده داشتند.

گفتنی است، مسابقات ورودی انتخابی تیم ملی کاراته رده های نوجوانان، جوانان و امید در رده های پسران و دختران با شرکت ۱۰ تیم به مدت ۳ روز در تهران برگزار شد.