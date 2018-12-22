  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۵۱

تیم کاراته آذربایجان شرقی نایب قهرمان مسابقات انتخابی تیم ملی شد

تیم کاراته آذربایجان شرقی نایب قهرمان مسابقات انتخابی تیم ملی شد

تبریز - کاتاروهای جوان آذربایجان شرقی عنوان نایب قهرمانی مسابقات انتخابی تیم ملی را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاتای جوانان آذربایجان شرقی به مقام نائب قهرمانی مسابقات انتخابی تیم ملی رسید و استان های تهران اول و فارس سوم شدند.

محمدصدرا شیدزی و امیرحسین خاکپور از آکادمی شاهین و امان الله حسین پور از آکادمی جعفری نوین استان آذربایجان شرقی در این رقابت ها موفق به کسب مقام دوم شدند و نقره گرفتند.

احد شاهین و داود جعفری نوین مسئولیت فنی کاتای آذربایجان شرقی را برعهده داشتند.

گفتنی است، مسابقات ورودی انتخابی تیم ملی کاراته رده های نوجوانان، جوانان و امید در رده های پسران و دختران با شرکت ۱۰ تیم به مدت ۳ روز در تهران برگزار شد.

کد مطلب 4492475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه