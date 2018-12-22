  1. بین الملل
۲ دی ۱۳۹۷، ۰:۵۹

درخواست ترکیه از عراق برای تاسیس کنسولگری در نجف و کرکوک

سفیر ترکیه در بغداد از درخواست آنکارا برای گشایش دو کنسولگری جدید در عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، سفیر ترکیه در بغداد از درخواست آنکارا برای گشایش دو کنسولگری جدید در عراق خبر داد.

«فاتح یلدز» سفیر ترکیه در بغداد اعلام کرد که کشورش برای راه اندازی دو کنسولگری در شهرهای کرکوک و نجف درخواست رسمی داده است.

وی همچنین افزود که دو استان مذکور برای عراق و نیز روابط با ترکیه حائز اهمیت است و به هنگام تاسیس کنسولگری در نجف و کرکوک مرکز صدور روادید نیز راه اندازی خواهد شد.

سفیر ترکیه اظهار داشت که اهالی استان های جنوبی عراق مجبورند برای درخواست ویزای ترکیه به بغداد مراجعه کنند.

یلدز در عین حال کرکوک را به دلیل حضور ترکمن ها که از خون و نسب با ترکیه مرتبط هستند شهر ویژه ای عنوان کرده و نیازمند سرمایه‌گذاری ترکیه در زمینه‌های اقتصادی و زیرساختی دانست.

سفیر ترکیه همچنین شهر نجف اشرف را از مهم‌ترین مراکز عراق و جهان اسلام برشمرده و افزود: نجف شهر اهل بیت (علیهم السلام) است و از سوی دیگر با تأسیس کنسولگری در این شهر، ساکنان شهرهای جنوبی برای دریافت ویزا دیگر نیاز نیست به بغداد بروند.

