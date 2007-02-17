به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ارزش مالیات‌های مستقیم در سال 1384 به 84 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم 41 هزار میلیارد ریالی سال 83 رشد 6/100 درصدی نشان می‌دهد.

مالیات‌های مستقیم طی سال‌های اخیر همواره افزایش یافته به طوری که از رقم 16 هزار میلیارد ریال در سال 1378 به 19 هزار میلیارد ریال در سال 79، 23 هزار میلیارد ریال در سال 80، 28 هزار میلیارد ریال در سال 81، و 32 هزار میلیارد ریال در سال 83 رسید و در سال 84 از 84 هزار میلیارد ریال فراتر رفت، بدین ترتیب متوسط رشد سالانه مالیات‌های مستقیم در مدت فوق از 33 درصد فراتر رفته است.

متوسط رشد سالانه مالیات بر شرکت‌ها در فاصله سال‌های 1378 تا 1384 حدود 21 درصد است و این رقم برای مالیات بر درآمد 16.9 درصد، و برای مالیات بر ثروت 2.9 درصد بوده است.

در سال 1384 مالیات بر اشخاص حقوقی دولتی 323 درصد، مالیات بر شرکت‌ها 148 درصد، مالیات بر نقل و انتقالات و سرقفلی 107 درصد، و مالیات بر حقوق 41 درصد رشد یافته است.