تصویربرداری مجموعه "هویت پنهان" ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "هویت پنهان" در 13 قسمت 45 دقیقه ای به تهیه کنندگی حبیب الهیاری مراحل تولید را پشت سر می گذارد. در این مجموعه حسن جوهرچی، فلور نظری، مهدی امینی خواه، شهنام شهابی، نیلوفر محمودی، صدیقه کیانفر و ... بازی می کنند. فیلمنامه این مجموعه را سهیلا گبری نوشته و به سفارش مرکز خوزستان تولید می شود. داستان این مجموعه درباره مواد مخدر و قرص های روانگردان است.

فیلم تلویزیونی "گام آخر" هم به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی اکبر تدبیری تصویربرداری می شود. در این فیلم مجید مشیری، فلور نظری، امید آهنگر، کیوان محمودنژاد و فاطمه طاهری به ایفای نقش پرداخته اند. داستان این فیلم درباره خانواده ای است که پسرشان سرباز است و مشکلاتی برای او پیش می آید.

تولید فیلم تلویزیونی "مجلس آخر، ذبح اسماعیل" به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی رضا جودی تمام شده است. در این فیلم حسن پورشیرازی، ستاره اسکندری، حامد کمیلی، فلور نظری، سعید داخ و محمد کوهستانی به ایفای نقش پرداخته اند. داستان این فیلم درباره یک خانواده شهید است.