حسین خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال ۲۷۶۶ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان به اردوهای زیارتی و ۴۸۵۰ نفر به اردوهای آموزشی اعزام شدند.

وی افزود: اردوگاه امام حسن شهرستان صحنه میزبان۱۶۰۰ مددجو از هشت استان کشور بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه از اعزام ۷۱۰ مددجوی تحت حمایت به پیاده روی اربعین خبر داد و افزود: ۵۸۵۸ مددجوی تحت حمایت از آموزش های ارائه شده در کانون ها بهره مند شدند.

وی از اجرای برنامه هایی نظیر آموزش خانوارهای مددجو، اجرای برنامه های آموزشی در کانون های تربیتی خبر داد و گفت: ۱۴ میلیارد و۶۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای برنامه های فرهنگی کمیته امداد اختصاص داده شده است.