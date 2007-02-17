168 میلیارد تومان به مترو تهران اختصاص یافت / تا کنون 60 هزار دستگاه خودرو فرسوده جایگزین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی درنشست خبری امروز خود با ارائه آماری ازمیزان تحقق اهداف تبصره 13 سال جاری گفت : منظور از پایان سال در تبصره 13 پایان سال مالی دولت یعنی تیر ماه است که تا به آن روز بسیاری از اهداف این تبصره محقق خواهد شد.

رئیس سازمان شهرداری های کشوربا بیان اینکه سال آینده درتولید اتوبوس به سقف تولید 10 هزار دستگاه در سال خواهیم رسید افزود: این میزان در سال 87 به 15 هزار دستگاه در سال افزایش خواهد یافت .

وی بودجه اختصاص یافته به احداث مترو در شهرهای تبریز، اصفهان و شیراز را علاوه بر 25 میلیارد سال جاری 20 میلیارد درسال آینده اعلام کرد وتاکید کرد: از168 میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته به مترو تهران 50 میلیارد تومان طی سال جاری برای احداث خطوط مترو مصوب در تهران اختصاص خواهد یافت.

هاشمی در ادامه با اشاره به مصوبات استانی هیئت دولت در استان تهران گفت: سال آینده طبق مصوبات دولت 10 میلیارد تومان به احداث مترو تهران ـ ورامین ، 10 میلیارد تومان جهت بهینه سازی راه آهن منطقه 17 و 10 میلیارد تومان جهت احداث مترو تهران ـ قم اختصاص یافته است.

وی با تاکید بر اینکه در تابستان آینده از مترو مشهد بهره برداری خواهد شد افزود: اعتبارات اختصاص یافته به این شهرها غیر از منابع اختصاص یافته جهت خرید واگن ، اقساط ماهیانه فاینانس و یارانه های بلیت است.

معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور با اشاره به اینکه طبق اهداف تبصره 13 باید تا پایان سال 250 هزار دستگاه خودرو فرسوده جایگزین شود ، تصریح کرد: تاکنون 60 هزار دستگاه جایگزین شده است.

وی با ابرازامیدواری ازاینکه سهمیه بندی بنزین درکشوربعد ازتعطیلات نوروزی به اجرا گذاشته شود، گفت : در بخش ساماندهی مسافربرهای شخصی 98 هزار نفر ثبت نام کرده اند و از اوایل اسفند 85 در زمینه ثبت نام از موتورسیکلت ها نیز اقدام خواهد شد و هیچ مشکلی جهت حمل و نفل عمومی در بحث سهمیه بندی بنزین وجود نخواهد داشت.

هاشمی در خصوص ایجاد شرکت مادر تخصصی قطارهای ریلی کشور نیز تاکید کرد: این شرکت به هیچ وجه در کار شرکت های قطار شهری دخالت نمی کند و به جهت اضافه شدن حجم زیادی کار به این شرکت ها دولت در صدد کمک رسانی به این شرکت ها بر آمده است.