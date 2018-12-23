به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی در گفت و گو با رسانه ها در سخنانی از افزایش آبدهی رودخانه های لرستان خبر داد.

وی با اشاره به تاثیر بارش های اخیر بر روی آبدهی رودخانه های لرستان، اظهار داشت: با توجه به حجم زیاد و شدت بارش ها، بخش اعظمی از بارندگی ها تبدیل به روان آب شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان، ادامه داد: تاثیر بارندگی ها تا ۲۸ آذر ماه بر روی رودخانه های استان در دو حوزه آبریز کرخه و کارون بزرگ با افزایش آبدهی بین ۱۱ تا دو هزار درصد همراه بوده است.

میرزایی با بیان اینکه در حوزه کرخه آبدهی رودخانه «کشکان» از ۵۶ متر مکعب در ثانیه به هزار و ۳۰۰ متر مکعب در ثانیه متغیر بوده که در نتیجه تغییرات دبی بین ۲۰۰ تا دو هزار درصد در اثر بارندگی ها نسبت به قبل از بارندگی ها افزایش نشان می دهد، افزود: در حوزه کارون بزرگ دبی رودخانه «تیره» از ۱۵ تا ۵۰ متر مکعب در ثانیه متغیر بوده و در ۲۸ آذر ماه به ۳۰ متر مکعب در ثانیه رسیده است که در نتیجه تغییرات دبی بین ۶۰ تا ۲۰۰ درصد در اثر بارندگی ها افزایش نشان می دهد.

وی ادامه داد: دبی رودخانه «ماربره» از ۹ تا ۳۰ متر مکعب در ثانیه بوده که در ۲۸ آذر ماه به ۱۰ متر مکعب در ثانیه رسیده است که در نتیجه تغییرات دبی بین ۱۱ تا ۲۰۰ درصد در اثر بارندگی ها نسبت به قبل از بارندگی ها افزایش نشان می دهد.