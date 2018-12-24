هیچکس در پیکان کم کاری نکرد/ منتظر انتخاب سرمربی جدید هستیم

محمدرضا طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین شرایط تیم فوتبال پیکان بعد از کنار رفتن مجید جلالی از هدایت این تیم، گفت: منتظر جلسه هیات مدیره هستیم تا سرمربی جدید انتخاب شود. البته برای اینکه زمان را از دست ندهیم، چند روزی است تمرینات را مجددا شروع کرده ایم. خوشبختانه بازیکنان ما در تعطیلات هم برای خودشان تمرینات اختصاصی داشته اند و شرایطشان خوب است. فعلا تمرین می کنیم تا ان شاءالله سرمربی جدید تیم انتخاب شود.

وی درباره گزینه های مختلفی که برای هدایت تیم پیکان مطرح می شود، تاکید کرد: وقتی مربی یک تیم عوض می شود، گزینه های زیادی به میان می آید. اگر یک مقدار انتخاب سرمربی جدید پیکان طولانی شده است به این خاطر است که مسئولان می خواهند یک تصمیم خوب بگیرند و مربی ای بیاورند که به درد پیکان بخورد.

سرپرست تیم پیکان با اشاره به نتایج این تیم در نیم فصل اول لیگ برتر، یادآور شد: از نظر نتیجه و امتیاز عملکرد ما راضی کننده نبود ولی می خواهم بگویم همه در باشگاه چه کادر مدیریت، چه کادر فنی و چه بازیکنان تمام تلاششان را به کار بستند و هیچکس کم کاری نکرد. در سه، چهار مسابقه مستحق باخت نبودیم. حتی می توانم ادعا کنم در دو، سه مسابقه حقمان برد بود ولی نتیجه نگرفتیم. الان تمام بازیکنان همدل هستند تا با کسب نتایج خوب در نیم فصل دوم، جبران کنند.

طهماسبی در پایان با بیان اینکه بازیکنانی که از تیم در زمان مجید جلالی کنار گذاشته شده بودند به تمرینات بازگشته اند، گفت: برای تقویت تیم در نیم فصل و جذب بازیکنان جدید باید منتظر انتخاب سرمربی و نظر او باشیم.