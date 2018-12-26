سید محمد کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاسیس تعاونی استقلال و پرسپولیس منطقی ترین شیوه خصوصی سازی این دو باشگاه است. باید توجه داشت که اتاق تعاون داوطلب خرید باشگاه نیست بلکه با تشکیل ساختار تعاونی با سهامداری جمعیت چند میلیونی به وظیفه ذاتی خود عمل می کند.

اولیایی با اشاره به پیشینه واگذاری این دو باشگاه بیان داشت: بعد از انقلاب اسلامی، شورای عالی انقلاب برای جلوگیری از بعضی سوءاستفاده‌ها مصوبه ای داشت که باشگاه های ورزشی دولتی شوند. در نتیجه این دو باشگاه دولتی شدند اما مطابق دستور امام خمینی (ره)، مصوبات شورای عالی انقلاب باید در مجلس تبدیل به قانون شود که این مصوبه به مجلس نرفت و قانون نشد و بنده دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را از اصل دولتی نمی دانم.

عضو هیات موسس اتحادیه مدیران باشگاه ها گفت: این نکته حائز اهمیت است که دولت ها مجریان خوبی در حوزه ورزش نبوده علاوه بر آن باشگاه داران موفقی هم نیستند، اما جاذبه این دو باشگاه اقتضا نمی کرد که دولت ها با توجه به شرایط از مدیریت آن ها خارج شوند.

پیشکسوت فوتبال ایران خاطرنشان ساخت: تاکنون چند بار برای واگذاری این باشگاه ها اقدام شده و افرادی هم پیش قدم شدند که اکثرا هم از پیشکسوتان و علاقمندان بودند اما باید در نظر داشت که فروش این باشگاه ها با طرفداران و علاقمندان بیشمار، به فرد جایز نیست چرا که عشق و علاقه به این باشگاه ها را نمی توان به یک فرد فروخت.

وی ادامه داد: بهترین شیوه سازماندهی و مدیریت باشگاه ها را می توان از طریق تعاونی ها عنوان کرد چرا که آحاد مردم می توانند در آن شریک شوند.

مدیرعامل سابق باشگاه استقلال گفت: تشکیل ساختار تعاونی با جمعیت چند میلیونی بهترین طریق برای واگذاری دو باشگاه محبوب پرسپولیس و استقلال است.

وی یادآور شد: اغلب باشگاه های بزرگ دنیا نظیر بارسلونا و هامبورگ به صورت تعاونی اداره می شوند و مجمع سهامداران هیات مدیره را معرفی می کنند.

اولیایی تصریح کرد: باشگاه ها علاوه بر اینکه می توانند در ۶۰ رشته ورزشی فعالیت کنند، می توانند بر گردشگری ورزشی نیز تمرکز کنند. کاری که تمام باشگاه های دنیا انجام می دهند.

وی افزود: در دنیای امروز اقتصاد ورزش، وابسته به گردشگری ورزشی است و باشگاه ها با سرمایه گذاری بر هواداران، آن ها را همراه خود به شهرها و کشورهایی که تیم بازی می کند، می برند اما در کشور ما باشگاه های مذکور بیشتر بر فوتبال آنهم فوتبال مردان تمرکز دارند.