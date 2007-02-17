وضعیت مطلوب چاپ مقالات ایرانی در پایگاه استنادی علوم پزشکی جهان/ تشکیل گروه های راهبردی رشته های مختلف علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی امروز در اجلاس سالیانه انجمن های علمی گروه پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: جامعه توسعه یافته مولد دانش است و ایران در سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه باید در منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر نهضت نرم افزاری، رتبه اول را کسب کند که برای دستیابی به این هدف باید مدیریت دانش را در نظام آموزش پزشکی پیاده کرد.

وی با اشاره به تولیدات علمی ایران در فاصله سال های 1975 تا 2004 خاطرنشان کرد: رشد علمی ایران در سال های ابتدایی این دوره چندان مطلوب نبود و ایران پس از کشورهای ترکیه، مصر و عربستان سعودی در رتبه های پایین جدول تولیدات علمی جهان قرار داشت اما خوشبختانه با رشد و جهش علمی ایران هم اکنون پس از ترکیه قرار دارد.

لاریجانی یاد آور شد: ترکیه با 22 هزار مقاله علمی و ایران با 5 هزار مقاله علمی نشان دهنده وضعیت نیمه مطلوب ایران در میان کشورهای منطقه است. البته باید توجه داشت که ترکیه تنها 25 میلیون دلار صرف ثبت مجلات علمی خود در مجامع بین المللی کرده است.

وی با بیان اینکه ایران در سال 2004 بیشترین شتاب رشد علمی را در جهان داشته است، گفت: با وجود این رشد و 5 برابر بودن مقالات فارسی در مقابل مقالات خارجی هنوز ایران با دنیا فاصله زیادی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران وضعیت چاپ مقالات اعضای هیئت علمی ایرانی را در یکی از مهمترین پایگاه های استنادی علوم پزشکی جهان (Medline) مطلوب توصیف کرد و گفت: رشته های فارماکولوژی، جراحی و ایمنولوژی از رشته های پر مقاله هستند و در میان رشته های غیر پزشکی نیز بیشترین تعداد مقالات به رشته شیمی تعلق دارد. همچنین از زمان چاپ مقاله تا تولید تکنولوژی و دستیابی به محصول زمان زیادی طول می کشد.

وی گفت: عنوان شده که کشور دچار تورم علمی است و هنوز مشخص نیست که کدام یک از مقالات محتوای علمی ندارند و برای ارزیابی مقالات یکی از بهترین شاخص ها، میزان ثبت در پایگاه های استنادی معتبر جهانی است.

لاریجانی افزود: با توجه به درصدی که باید از تولید ناخالص ملی در پژوهش هزینه شود، هنوز کشور ما به طور جدی هزینه های قابل قبولی در این زمینه صرف نکرده است. خوشبختانه هزینه کردن در بخش پژوهش های علوم پزشکی نتیجه های خوبی داشته و یکی از این نتایج انجام 160 پروژه برای Emro (سازمان بهداشت جهانی منطقه مدیترانه شرقی) است.

وی اظهار داشت: ادغام آموزش در پزشکی موجب شده است که تصمیم گیران بخش سلامت و محققان علوم پزشکی ارتباط موثرتری داشته باشند اما هنوز تعداد مقالات نسبت به تعداد پروژه ها فاصله دارد. این امر نشان دهنده اشکالات محتوایی در طرح های مقدماتی تحقیقاتی است و متاسفانه بیشترین اشکال نیز مربوط به اخلاق پزشکی است که برای کشور اسلامی نامناسب است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران یاد آور شد: دستیابی به توسعه علمی به کمک ارتباطات اینترنتی فراگیر و استفاده از علوم مختلف امکان پذیر خواهد بود. در دانشگاه علوم پزشکی تهران هم اکنون 16 مجله دانشگاه در سایت دانشگاه نمایه شده و با قابل جستجو کردن مقالات آن، تنها در مدت زمانی 6 ماه بیش از 53 هزار بار دانلود شده است.