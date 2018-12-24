انتقاد تنها نماینده فوتبال بانوان تهران از حمایت نکردن فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آذرخش تنها نماینده فوتبال بانوان تهران در رقابت‌های لیگ برتر است اما این تیم هیچ اسپانسری ندارد و حمایتی نمی‌شود تا تنها نماینده فوتبال بانوان تهران با کم ترین امکانات در رقابت‌ها حاضر شود. در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر آذرخش در شرایطی که ورزشگاه راه آهن تهران وضعیت مناسبی نداشت میزبان تیم ملوان انزلی بود.

سرپرست تیم فوتبال بانوان آذرخش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تیمش در رقابت‌های لیگ برتر گفت: به صورت خصوصی در رقابت‌ها حاضر شدیم و متاسفانه اسپانسری نداریم؛ خدایار، مدیر عامل باشگاه از جیب شخصی هزینه‌های تیم را تقبل می‌کند. بازیکنان قرار داد مالی ندارند و فقط برای حضور در لیگ بازی ‌می‌کنند.

فرناز خدایار درباره ورزشگاه راه آهن که برای میزبانی در هفته سوم مسابقات در اختیار تیم آذرخش قرار گرفت گفت: از اجاره یا کرایه زمین خبر ندارم، تمام این کارها را خدایار انجام می‌دهد، او به فدراسیون درخواست زمین داد و پس از تایید، زمین را در اختیار تیم می‌گذارند. شرایط زمین راه آهن خوب بود فقط چون شب قبل باران آمده بود خیس بود وگرنه مشکلی نداشت.

* فدراسیون فوتبال هزار تومان هم کمک نمی‌کند

او در ادامه درباره حمایت های هیات فوتبال استان تهران از تیم آذرخش گفت: اصلا حمایتی از تیم ما ندارند، یک زمین در اختیار تیم نمی‌گذارند چه حمایتی؟ از نظر مالی و زمین حمایتی نداریم. حتی هزینه هتل و غذای داوران را نیز خودمان پرداخت می‌کنیم. فدراسیون حتی هزار تومان هم کمک نمی‌کند.

خدایار تاکید کرد: با وجود اینکه تنها نماینده تهران در رقابت‌های لیگ هستیم اما هیچ حمایتی نمی‌شویم، فقط خدایار تیم را کمک می‌کند و به هر دری می زند تا اسپانسر پیدا کند ولی کسی کمکی نمی‌کند، برای این کار باید آشنا داشته باشیم. خدایار فقط از جیب شخصی هزینه می‌کند. فدراسیون فوتبال از تنها نماینده تهران حمایت نمی‌کند. مگر چه می‌شود اگر تاج تیم را حمایت کند. این پول ها که برای آنها پولی نیست.

* اشتباه کردیم قرارداد مالی بستیم

وی در پاسخ به این سوال که با وجود شرایط حاضر آیا امکان انحلال تیم وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر اسپانسر پیدا نشود معلوم نیست چه اتفاقی می افتد. هیچ چیز معلوم نیست. خدایار تمام تلاشش را می کند تا اسپانسر پیدا کند. در لیگ دسته یک بازیکنان خوبی داشتیم و قهرمان شدیم اما آنها همه رفتند چرا که قرار داد مالی می خواستند. سال گذشته نیز اشتباه کردیم و قرار داد مالی بستیم و ناچار شدیم نصف قرار دادها را از جیب شخصی پرداخت کنیم.

* برخی داوران از غذا هم انتقاد می‌کنند

سرپرست تیم آذرخش در ادامه به هزینه داوری‌ها اشاره و خاطر نشان کرد: داورها امسال از شرایط اسکان و غذا راضی تر هستند. اگر پول باشد ما سعی می‌کنیم مکان خوبی برای اقامت بگیریم اما وقتی پول نداریم چه کنیم، داوران هم باید درک کنند. تیم هایی مانند سپاهان و شهرداری بم وضعیت خوبی دارند و خب بهترین هتل و غذا را در اختیار داوران می ‌گذارند. برخی از داوران شرایط تیم ما را درک می کنند و حتی به تیم نیز کمک می کنند اما برخی حتی از غذا هم انتقاد می کنند! ما هم سعی می کنیم بهترین شرایط را فراهم کنیم اما پول از کجا بیاوریم؛ پول که چاپ نمی‌کنیم! از خدایمان است تیم داری کنیم ولی واقعا نیاز به کمک داریم.

* ما از افشار دعوت کردیم ولی ملوان را حمایت کرد

خدایار در ادامه به حضور مهناز افشار اشاره و گفت: از مهناز افشار دعوت کردیم تا در بازی حاضر و تیم را حمایت کند اما از زمانی که وارد ورزشگاه شد در بین تماشاگران ملوانی نشست. در بین دو نیمه به رختکن آمد ولی همان شد. جالب بود که ما از افشار دعوت کردیم بعد در مصاحبه هایش اعلام کرد ملوان را حمایت کنید. اشکالی ندارد فقط ای کاش از تیم ما هم می گفت.

* داور حریف را تشویق به زدن گل می کرد

وی از داور وسط بازی نیز انتقاد و بیان کرد: ما ۸ گل دریافت کردیم درست ولی داوری خوب نبود، دو پنالتی و خطاهای مکرر بسیاری بر علیه تیم ما گرفته شد. بازیکنان گفتند حاضر بودیم ۳۰ بر هیچ نتیجه را واگذار می کردیم اما داوری درست بود! در زمان برگزاری بازی پس از گل ملوانی ها داور بازیکن حریف را تشویق وبه آنها گفته:" آفرین گل بزنید!". داور چه حقی دارد تیم مقابل را تشویق کند؟ آن هم مقابل بازیکنان تیم ما، بازیکنان ما کم سن و سال هستند و اینگونه رفتارها در روحیه هایشان تاثیر گذار است. داور به چه حقی اینکار را انجام می‌دهد؟