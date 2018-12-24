«موی سیاه خرس زخمی» ۲ هفته در مولوی است/ اجرا در مأمن تئاتر تجربی

جابر رمضانی نویسنده و کارگردان تئاتر درباره فعالیت اخیرش در این حوزه به خبرنگار مهر گفت: قرار است از ۹ دی ماه نمایش «موی سیاه خرس زخمی» را در تالار مولوی به صحنه ببرم. این نمایش که نوشته مشترک من و پیام سعیدی است تا ۲۳ دی ماه به مدت ۱۲ شب اجرا میشود.
وی ادامه داد: بعد از گذشت حدود ۷ سال و اجرای نمایشهای «تیم شنا» و «اسکیس» در تالار مولوی، گروه تئاتر «سوراخ تو دیوار» مجددا این تالار را برای اجرا انتخاب کرده است. تالار مولوی تا امروز کمتر به فضای بازاری تئاتر که شایع شده و جلوی ایدههای ناب را میگیرد، مسموم شده است.
وی تصریح کرد: اینکه ما به عنوان فارغالتحصیلان تئاتر دانشگاهی همچنان مکانی امن به نام مرکز تئاتر مولوی را برای تجربهورزی داریم، بسیار خوشآیند است؛ مکانی که از فضای تئاتر تجاری به دور است و درگیر بازار، نشده است و امکان شکوفایی ایدههای ناب تئاتری را فراهم میآورد و البته که مهمترین ویژگی این تالار مخاطبان منتقد، جدی و آکادمیک تئاتر دانشگاهی هستند که همواره ما را پویا نگه میدارند.
کارگردان «صدای آهسته برف» یادآور شد: در حال حاضر در تالار مولوی بازار گفتگو بین مخاطبان و اثر روی صحنه داغ است. گروههای اجرایی که دست به تجربهگرایی میزنند میتوانند در تالار مولوی با مخاطبانی روبرو شوند که نقدهای عریان و بدون رودربایسی خود را مطرح میکنند. از همین رو تئاتر مولوی برای اجرای نمایش «مویِ سیاهِ خرسِ زخمی» مکانی مناسب محسوب میشود که میتواند با مخاطبانش برخورد نزدیک و صادقانهتری را تجربه کند.
وی درباره اجرای نمایش «موی سیاه خرس زخمی» توضیح داد: برای اجرای این اثر نمایشی ۶ ماه تمرین مستمر داشتهایم و تمام بازیگران نمایش از برگزیدگان و فارغ التحصیلان رشته نمایش هستند، این درحالی است که ما در گروه «سوراخ تو دیوار» همچنان خودمان را دانشجو میدانیم، دوره دانشجویی دورهای نیست که با اتمام دانشگاه پایان پذیرد چون ما همچنان در حال کشف و شهود و تجربه کردن هستیم. در این نمایش که مدت زمان آن صد و بیست دقیقه است علاوه بر بازیگران، تیمی از بهترین طراحان در پروسهای چند ماهه با کار همراه بودهاند.
رمضانی در پایان صحبتهایش بیان کرد: قیمت بلیت این اثر نمایشی ۲۵ هزار تومان است که تالار مولوی هر روز تعدادی بلیت با تخفیف ۶۰ درصدی در گیشه و با قیمت ۱۰ هزار تومان به دانشجویان ارایه میدهد. پیش فروش بلیتهای این نمایش نیز از سه شنبه چهارم دی ماه آغاز میشود.
گروه طراحان نمایش «مویِ سیاهِ خرسِ زخمی» عبارتند از طراح صحنه: جابر رمضانی، فرشید جعفری، طراح صدا و موسیقی: سیاوش امینی، طراح نور: صبا کسمایی، طراح لباس: مریم نورمحمدی، طراح ویدیو: امیر راد، طراح ویدیو پروژکشن: نیما دهقانی، طراح گرافیک: سید محمد مساوات.
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