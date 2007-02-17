پاکستان خواستار آغاز گفتگوهای دولت افغانستان با طالبان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ،علی محمد جان اوراکزای ژنرال سابق و استاندار کنونی استان وزیرستان غربی و شمالی پاکستان که هم مرز با افغانستان است، هشدارداد: شورش طالبان هم اکنون تبدیل به جنگ آزادی در افغانستان شده است .



وی در جمع خبرنگاران در شهر پیشاورمرکزاین استان گفت :" این شورش در حال توسعه به یک نوع جنبش ملی گرایانه ، یک نهضت مقاومت و یک نوع جنگ آزادی علیه نیروهای ائتلاف است ".



اظهارات این مقام محلی پیش از سفر خبرنگاران به وزیرستان شمالی صورت می گیرد؛ شبه نظامیان طالبان ازاین منطقه که در نزدیکی مرز افغانستان قراردارد، استفاده می کنند.



گروهی از روزنامه نگاران امروز وارد میرانشاه مرکز استان وزیرستان شمالی شدند که هزاران تن از نیروهای امنیتی پاکستان برای توقف تحرکات بین مرزی در آنجا به سر می برند.



درماه سپتامبر، اوراکزای با شبه نظامیان وزیرستان شمالی یک قرارداد صلح امضا کرد که این امر سبب انتقاداتی از سوی دولت افغانستان و فرماندهان نیروهای بین المللی شد که درحال مبارزه با طالبان هستند.



پاکستان به شدت ازاین توافقنامه دفاع و اعلام کرد که این توافقنامه به جلوگیری ازنفوذ شبه نظامیان به داخل خاک افغانستان کمک کرده است .



افغانستان آشکارا پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده است و این درحالی است که متحدان غربی اسلام آباد نگرانی فزاینده خود را از قرارداد با شبه نظامیان ابراز کرده اند.



رابرت گیتس در دیداراخیر خود از پاکستان( که 23 بهمن انجام شد)، تلاش کرد تا همکاری پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را برای مبارزه گسترده با طالبان که در بهار برنامه ریزی شده است، جلب نماید .



دو هفته پیش مشرف از ناتو و نیروهای ائتلاف خواست که کاربیشتری را برای مبارزه با طالبان انجام دهند و اعلام کرد که به تنهایی درمبارزه با طالبان پیروز نخواهد شد .

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