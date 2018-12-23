نظامیان آمریکایی در نقاط حساس سوریه باقی مانده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس اعلام «محمد الطلا» رئیس یکی از گروه های شورشی سوری مورد حمایت آمریکا، با وجود اعلام خروج نظامیان آمریکایی از سوریه توسط «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالت متحده، نیروهای آمریکایی در پایگاهی که در التنف است حضور دارند و هیچ تغییری در ترکیب نیروهای حاضر در این منطقه دیده نمی شود.

محمد الطلا در ادامه به رویترز گفت: شنیده ام که قرار است تمامی نیروهای آمریکایی از سوریه خارج شوند اما من در جریان جزئیات قرار ندارم و اوضاع در التنف همانگونه است که پیش از این بود.

به نوشته رویترز، پایگاه آمریکا در التنف سوریه در نزدیکی مرز عراق و در نزدیکی بزرگراه بغداد به دمشق قرار داشته و آمریکا معتقد است که کمک های ارسالی برای دولت سوریه و حزب الله لبنان از این طریق جابجا می شوند.