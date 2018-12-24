هادی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نخستین اردوی تیم ملی کشتی آزاد روز ۴ دیماه به اتمام می رسد، اظهار داشت: این مرحله از تمرینات به عنوان نخستین اردوی تیم ملی کشتی آزاد بعد از رقابتهای جهانی مجارستان تلقی می شد که زیر نظر سرمربی جدید از روز ۲۶ آذرماه آغاز شد.

وی تصریح کرد: طبیعتا اردوی مذکور طوری برنامه ریزی شده بود که آزادکاران با تمرینات نسبتا سبک و کم فشار خودشان را برای مراحل بعدی آماده کنند و در واقع با هم و با کادر فنی هماهنگ تر شوند. خوشبختانه ما در همین اردوی اول نیز شاهد آن بودیم که برخی چهره های قدیمی و باتجربه به رغم دوری طولانی مدت از عرصه ملی، تمرینات خوب و باانگیزه ای را پشت سر گذاشتند.

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد به وضعیت رضا یزدانی هم اشاره کرد و گفت: یزدانی یکی از آزادکاران باتجربه و عنوان دار ماست که در این مرحله از تمرینات خیلی خوب ظاهر شد و نشان داد عزم جدی برای بازگشت به میادین دارد. ضمن اینکه مهدی تقوی هم رفته رفته در حال رسیدن به آمادگی اصلی است و باید در اردوهای بعدی خودش را نشان دهد. به هر حال او اگر قصد بازگشت به دوران اوج را دارد باید توان و شایستگی خود را در عمل ثابت کند.

وی از حسن رحیمی به عنوان تنها غایب نخستین اردوی تیم ملی یاد کرد و افزود: رحیمی به دلیل بیماری و با هماهنگی کادر فنی در کنار اردونشینان نبود و ما به او استراحت دادیم تا بتواند با بهبودی کامل خودش را برای اردوهای بعدی مهیا کند.

حبیبی در پایان خاطر نشان کرد: خوشبختانه کادر فنی تیم ملی نخستین گام خود برای آماده سازی آزادکاران را محکم برداشت و با دعوت از بسیاری از چهره های باتجربه و جوانان باانگیزه به اردو، فرصت مناسبی برای مدعیان فراهم آورد. اردوی بعدی ما نیز بعد از رقابتهای انتخابی آغاز خواهد شد تا بچه ها بتوانند به زودی مهیای حضور در جام تختی شوند.