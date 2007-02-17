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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۲۱

نقش رسانه‌های خارجی در جنگ روانی در رادیو بررسی می‌شود

برنامه "جوانی به وقت فردا" که هر روز از رادیو جوان پخش می‌شود، از امروز نقش رسانه‌های خارجی را در ایجاد جنگ روانی نقد و بررسی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، "جوانی به وقت فردا" عنوان برنامه ای از گروه جوان و جامعه شبکه رادیویی جوان است که هر روز به صورت زنده به مدت دو ساعت مسائل سیاسی و اجتماعی مربوط به جوانان را با رویکرد طنز بررسی می کند.

سردبیر "جوانی به وقت فردا" درباره برنامه امروز گفت: "از روز شنبه 28 بهمن ماه نقد و بررسی نقش رسانه های خارجی را در ایجاد جنگ های روانی شروع کردیم. در این برنامه ارتباط تلفنی با خسرو معتضد، دکتر محسنیان راد و دکتر آشنا برقرار می کنیم و علاوه بر جنگ های روانی درباره شکل گیری و دگرگونی رادیو و تلویزیون های فارسی زبان صحبت می کنیم."

رضا ساکی در ادامه افزود: "در برنامه امروز به مبحث پاسداشت زبان فارسی می پردازیم و در این باره خبرگزاری ها و برنامه های سیما را نقد کنیم." برنامه "جوانی به وقت فردا" شامل آیتم هایی چون جوانی به وقت دولت، دو کلام حرف حساب، جوانی به وقت دانشجو و ... است. این برنامه به سردبیری رضا ساکی، تهیه کنندگی خشایار رازقی و اجرای فاطمه صداقتی هر روز ساعت 17 از رادیو جوان پخش می شود.

کد مطلب 449281

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