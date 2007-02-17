به گزارش خبرنگار مهر، "جوانی به وقت فردا" عنوان برنامه ای از گروه جوان و جامعه شبکه رادیویی جوان است که هر روز به صورت زنده به مدت دو ساعت مسائل سیاسی و اجتماعی مربوط به جوانان را با رویکرد طنز بررسی می کند.

سردبیر "جوانی به وقت فردا" درباره برنامه امروز گفت: "از روز شنبه 28 بهمن ماه نقد و بررسی نقش رسانه های خارجی را در ایجاد جنگ های روانی شروع کردیم. در این برنامه ارتباط تلفنی با خسرو معتضد، دکتر محسنیان راد و دکتر آشنا برقرار می کنیم و علاوه بر جنگ های روانی درباره شکل گیری و دگرگونی رادیو و تلویزیون های فارسی زبان صحبت می کنیم."

رضا ساکی در ادامه افزود: "در برنامه امروز به مبحث پاسداشت زبان فارسی می پردازیم و در این باره خبرگزاری ها و برنامه های سیما را نقد کنیم." برنامه "جوانی به وقت فردا" شامل آیتم هایی چون جوانی به وقت دولت، دو کلام حرف حساب، جوانی به وقت دانشجو و ... است. این برنامه به سردبیری رضا ساکی، تهیه کنندگی خشایار رازقی و اجرای فاطمه صداقتی هر روز ساعت 17 از رادیو جوان پخش می شود.