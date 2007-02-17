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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۵۵

مسئولان باشگاه استقلال با مسئولان فدراسیون فوتبال دیدار کردند

دفاعیه باشگاه استقلال به AFC ارسال شد

دفاعیه باشگاه استقلال به AFC ارسال شد

مسئولان باشگاه استقلال برای رفع محرومیت از حضور در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از فدراسیون فوتبال درخواست کمک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، یک روز پس از محرومیت باشگاه استقلال از حضور در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا مقداد نجف نژاد مدیرعامل این باشگاه به همراه عباس ترابیان معاون باشگاه و علی نظری جویباری سرپرست تیم فوتبال استقلال در فدراسیون فوتبال حضور یافته و در ملاقات با مهدی محمد نبی راهکاری حل این مشکل را بررسی کردند.

در پایان این نشست حاضرین با تنظیم نامه ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستند تا محرومیت باشگاه استقلال از حضور در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان این قاره را به حالت تعلیق در آورد.

این نامه امروز به مقر AFC  ارسال شد و بزودی پاسخ مسئولان برگزاری مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در این زمینه تصمیم گیری خواهند کرد.

کد مطلب 449285

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