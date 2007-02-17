دفاعیه باشگاه استقلال به AFC ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک روز پس از محرومیت باشگاه استقلال از حضور در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا مقداد نجف نژاد مدیرعامل این باشگاه به همراه عباس ترابیان معاون باشگاه و علی نظری جویباری سرپرست تیم فوتبال استقلال در فدراسیون فوتبال حضور یافته و در ملاقات با مهدی محمد نبی راهکاری حل این مشکل را بررسی کردند.

در پایان این نشست حاضرین با تنظیم نامه ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستند تا محرومیت باشگاه استقلال از حضور در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان این قاره را به حالت تعلیق در آورد.

این نامه امروز به مقر AFC ارسال شد و بزودی پاسخ مسئولان برگزاری مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در این زمینه تصمیم گیری خواهند کرد.