کلنگ بزرگترین فروشگاه کتاب کشور به زمین می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سریع القلم مدیر روابط عمومی و امور بین الملل موسسه نشر شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره بزرگترین فروشگاه کتاب کشور گفت : زیربنای این فروشگاه 1760 متر است و در مرکز شهر تهران ( خیابان کریم خان - بالاتر از پارک مریم ) ساخته می شود . در این مرکز واحدهایی برای مطالعه و امتحان قبل از خرید کتاب از( جمله اتاق فکر و اتاق مطالعه) وجود دارد .

او افزود : معماری این فروشگاه بزرگ و زیبا نیز ترکیبی خواهد بود از سبک معماری ایرانی ، سنتی و اسلامی که طراحی این کار را نیز موسسه هادیان شهر انجام داده است .

مراسم افتتاح مرکز چاپ دیجیتال سازمان فرهنگی هنری شهرداری ساعت 15 فردا یکشنبه، جنب این سازمان و در خیابان شهید مطهری ، بعد از سهروردی ، شماره 53 برگزار می شود .

همچنین مرکز چاپ دیجیتال توسط موسسه نشر شهر راه اندازی شده است که با راه اندازی آن ، امکان چاپ یک نسخه کتاب 800 صفحه ای تمام رنگی در یک نوبت چاپ وجود دارد و کتاب های رنگی به صورت "جلد جلد" و کاملا ترتیب شده از دستگاه خارج می شوند که چنین امکانی در چاپ افست ناشدنی است .

این دستگاه با داشتن سرعت و کیفیت بسیار بالا در مقایسه با دستگاه های چاپ معمولی ، فاقد واسطه هایی مانند فیلم و مونتاژ بوده و بعد از طراحی در رایانه ، فایل مورد نظر را در مدت زمان کوتاهی چاپ می کنند .

از دیگر ویژگی های دستگاه چاپ دیجیتال می توان به تنوع مواد چاپ شونده ، چاپ اطلاعات متغیر، به صورت عکس ، بارکد ، اطلاعات نوشتاری و طرح های گرافیکی ، امکان چاپ طولی بدون محدودیت در ابعاد و با سرعت 100 متر در ساعت و قابلیت چاپ بولتن ، ویژه نامه ها ، نشریات تمام رنگی ، انواع پوسترهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی تا تیراژ 2000 نسخه بدون محدودیت در ابعاد ، قطع و حداقل تیراژ و انواع اسناد بهادار امنیتی با بالاترین کیفیت اشاره کرد .

همچنین این دستگاه قادر است انواع کتیبه ها ، بیرق و پوسترهای ویژه کارهای فرهنگی ، مذهبی و سیاسی و انواع نقشه و نمودارها را با سرعت بالا چاپ کرده و در اختیار سازمان ها و شرکت های نقشه برداری قرار دهد .