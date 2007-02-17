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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۱۱

فردا با حضور مشاور فرهنگی رئیس جمهور؛

کلنگ بزرگترین فروشگاه کتاب کشور به زمین می خورد

کلنگ بزرگترین فروشگاه کتاب کشور به زمین می خورد

مراسم افتتاح یکی از بزرگترین مراکز چاپ دیجیتال کشور و کلنگ زنی بزرگترین فروشگاه کتاب کشور ، فردا با حضور علی اکبر اشعری مشاور رئیس جمهوری و رئیس کتابخانه ملی ، علی عسگری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تعداد دیگری از مدیران شهری برگزار می شود .

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سریع القلم مدیر روابط عمومی و امور بین الملل موسسه نشر شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره بزرگترین فروشگاه کتاب کشور گفت : زیربنای این فروشگاه 1760 متر است و در مرکز شهر تهران ( خیابان کریم خان - بالاتر از پارک مریم ) ساخته می شود . در این مرکز واحدهایی برای مطالعه و امتحان قبل از خرید کتاب از( جمله اتاق فکر و اتاق مطالعه) وجود دارد .

او افزود : معماری این فروشگاه بزرگ و زیبا نیز ترکیبی خواهد بود از سبک معماری ایرانی ، سنتی و اسلامی که طراحی این کار را نیز موسسه هادیان  شهر انجام داده است .

مراسم افتتاح مرکز چاپ دیجیتال سازمان فرهنگی هنری شهرداری ساعت 15 فردا یکشنبه، جنب این سازمان و در خیابان شهید مطهری ، بعد از سهروردی ، شماره 53 برگزار می شود . 

همچنین مرکز چاپ دیجیتال توسط موسسه نشر شهر راه اندازی شده است که با راه اندازی آن ، امکان چاپ یک نسخه کتاب 800 صفحه ای تمام رنگی در یک نوبت چاپ وجود دارد و کتاب های رنگی به صورت "جلد جلد" و کاملا ترتیب شده از دستگاه خارج می شوند که چنین امکانی در چاپ افست ناشدنی است .

این دستگاه با داشتن سرعت و کیفیت بسیار بالا در مقایسه با دستگاه های چاپ معمولی ، فاقد واسطه هایی مانند فیلم و مونتاژ بوده و بعد از طراحی در رایانه ، فایل مورد نظر را در مدت زمان کوتاهی چاپ می کنند .

از دیگر ویژگی های دستگاه چاپ دیجیتال می توان به تنوع مواد چاپ شونده ، چاپ اطلاعات متغیر، به صورت عکس ، بارکد ، اطلاعات نوشتاری و طرح های گرافیکی ، امکان چاپ طولی بدون محدودیت در ابعاد و با سرعت 100 متر در ساعت و قابلیت چاپ بولتن ، ویژه نامه ها ، نشریات تمام رنگی ، انواع پوسترهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی تا تیراژ 2000 نسخه بدون محدودیت در ابعاد ، قطع و حداقل تیراژ و انواع اسناد بهادار امنیتی با بالاترین کیفیت اشاره کرد .

همچنین این دستگاه قادر است انواع کتیبه ها ، بیرق و پوسترهای ویژه کارهای فرهنگی ، مذهبی و سیاسی و انواع نقشه و نمودارها را با سرعت بالا چاپ کرده و در اختیار سازمان ها و شرکت های نقشه برداری قرار دهد .

کد مطلب 449286

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