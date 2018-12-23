به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شکوهی گفت: عملکرد ادارات امور تربیتی استان‌ها بر مبنای وظایف سازمانی واگذارشده در زمینه‌های مختلف انجام خواهد گرفت.

او ابعاد مختلف این ارزیابی را برشمرد و افزود: کیفیت عملکرد ادارات امور تربیتی در زمینه‌های ساماندهی و ترمیم منابع انسانی حوزه پرورشی و فرهنگی، گرامیداشت هفته تربیت اسلامی روز امور تربیتی 8 اسفند، قطب‌های استانی، گروه‌های آموزشی درس تفکر و سبک زندگی، الگوهای برتر تدریس درس تفکر و سبک زندگی، تجارب برتر تربیتی فرهنگیان، توانمندسازی منابع انسانی در زمینه‌های فرهنگی و تربیتی، اشتراک، توزیع و مشارکت در تولید محتوای مجلات تربیت، ابعاد مختلف این ارزیابی را تشکیل می‌دهند.

شکوهی گفت: به همین دلیل پیش نویس فرم‌های مختلف ارزیابی عملکرد ادارات امور تربیتی استان‌ها تهیه شده است و در جلسات داخلی معاونت برنامه ریزی امور تربیتی در حال بررسی و تدوین است.

او گفت: ساختار و محتوای پیش نویس این نمون برگ‌ها پس ازطراحی و تدوین اوّلیه، مورد نظرخواهی از رؤسا و کارشناسان ادارات امور تربیتی استان‌ها نیز قرار خواهد گرفت و پس از تدوین نهایی، به استان‌های سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.