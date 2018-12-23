سوادآموزی روزانه ۳۲۰ نفر در مراکز محلی یادگیری خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: هدف از تشکیل نهضت سوادآموزی از بین بردن و محو بی سوادی در جامعه بوده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۰ ساختار آموزشی جدید سوادآموزی پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان مرحله آموزش بزرگسال کشور اجرایی شد، افزود: با این ساختار سازمان آموزش و پرورش موظف شد مخاطبین خود را در دو دوره سواد آموزی و انتقال معادل ششم ابتدایی آموزش دهند.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در مرحله سواد آموزی بی سوادان و افراد کم سواد با ثبت نام و گذراندن ۴۰۰ ساعت دوره آموزشی در مدت چهار ماه موفق به کسب دانش و تجربه سوم ابتدایی می شوند، گفت: دوره تحکیم سواد نیز با هدف تثبیت و تعمیق سواد است و در این دوره ۱۴ عنوان کتاب ساده نویسی شده و در اختیار سواد آموز قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه برنامه ها و اقدامات زیادی در حوزه سوادآموزی در سطح استان انجام شده است، عنوان کرد: طرح آموزش عملی نماز کلید بهشت با هدف تصحیح نماز، تعمیق و تقویت فرهنگ اقامه نماز از سال ۹۶ با هدف آموزش ۶۰۰ نفر در استان شروع شده است.

مرتضوی با اشاره به اینکه در سال جاری طی طرح آموزشی عملی نماز کلید بهشت آموزش یک هزار و ۸۰۰ نفر در چهار شهرستان بیرجند، سربیشه، نهبندان و خوسف در حال اجرا است، بیان کرد: طرح خواندن با حانواده نیز با هدف توسعه فرهنگ مطالعه، کتابخوانی و گسترش کارکردهای خواندن با محوریت خانواده در کلاس های دوره سواد آموزی و انتقال برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۵۲۰ نفر از اقشار کم سواد و بی سواد در طرح آموزشی حلقه های کتابخوانی نیز شرکت کرده اند، اظهار داشت: طرح آموزش مهارت های اساسی زندگی با هدف بالابردن میزان مهرات اجتماعی و حقوق شهروندی و طرح آموزش مقدماتی رایانه نیز با هدف کاربردی کردن و تلفیق سواد با مهارت های استفاده از رایانه از دیگر برنامه های مکمل سواد در استان بوده است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مراکز یادگیری محلی از سال ۹۴ با تعداد سه مرکز کار خود را آغاز کرده و خوشبختانه در حال حاضر هفت مرکز در این حوزه مشغول به کار هستند، افزود: روزانه در هفت مرکز یادگیری محلی نزدیک به ۳۲۰ نفر مشغول به فراگیری سواد و مهارت هستند.

وی با بیان اینکه سازمان نهضت سواد آموزی به منظور یکپارچه کردن دانش و مهرات شغلی آموزش دهندگان در سال گذشته اقدام به برگزاری دوره آموزشی در سایت جهاد دانشگاهی کرده است، گفت: تعداد ۳۶۸ نفر در این دوره ها شرکت و تعداد ۳۰۵ نفر موفق به گذراندن دوره شدند.

مرتضوی با اشاره به اینکه برابر سرشماری سال ۹۵ درصد باسوادی استان در گروه سنی هدف ۱۰ تا ۴۹ سال است، عنوان کرد: این سرشماری تعداد ۱۹ هزار بی سواد در سطح استان وجود دارد اما بعد از پالایش این تعداد به کمتر از هشت هزار نفر خواهد رسید.

وی با بیان اینکه میزان باسوادی در استان یک درصد از میانگین کشوری بالاتر است، اظهار داشت: در سال ۵۵ تنها ۵۰ درصد پوشش با سوادی بوده که با تشکیل سواد آموزی به ۹۶ درصد رسیده است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی جزء ده استان برتر در حوزه سواد آموزی در سطح کشور است، افزود: بیش از ۳۰ برنامه برای هفته سواد آموزی پیش بینی شده است.