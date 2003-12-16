شوراي نگهبان خواستار بازنگري دستورالعمل ها و فرمهاي جديد آيين نامه اجرايي انتخابات شد

به گزارش خبرگزاري مهر دراين نامه آمده است: اخيرا دستورالعمل و فرمهاي جديد مربوط به آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 44/88980 مورخ 10/9/82 به سراسر كشور ابلاغ شده است.

اولا دستورالعمل و فرمها بايد مطابق قانون باشد. ثانيا مطابق ماده 89 ، آيين نامه بايد مربوط به مواد بخش اجرايي باشد نه نظارت.

علي اي حال در اين دستورالعمل و فرمها اشكالات متعدد و فراوان قانوني وجود دارد و مشخص نيست كه آيا تهيه و زير مجموعه وزارتخانه به جنابعالي اين ايرادات قانوني را گزارش داده اند يا خير؟

لذا بدينوسيله برخي از اشكالات قانوني به شرح ذيل اعلام مي گردد كه لازم است مجددا اين دستورالعمل و فرمها مورد بازنگري قرار گرفته تا اين اشكالات و ديگر ايرادات رفع گردد.

1- در فرم شماره 3 خواستار اعلام نظر هيات نظارت مبني بر تاييد يا رد صلاحيت معتمدين معرفي شده توسط فرماندار گرديده ايد در حالي كه برابر ماده 32 قانون انتخابات هيات نظارت فقط نسبت به تاييد صلاحيت آنان موظف است اظهار نظر نمايد.

2- در فرم شماره 4 بند الف تاييد معتمدين با ذكر دليل و مستند به تبصره...... و ماده... چه توجيه قانوني دارد؟

3- تنظيم فرم شماره 4 از سوي وزارت كشوردخالت در امرنظارت وخارج ازاختيارات ماده 89 آيين نامه اجرايي انتخابات مصوب هيات دولت مي باشد.

4- در ماده 28 شرايط انتخاب شوندگان به صورت: 1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي 2- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران 3- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه و ... آمده درحالي كه در فرم شماره 23 بندهاي فوق الذكر بر خلاف متن قانون و با ذكر عدم اعتقاد و التزام به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و عدم تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران آمده و بند 3 ماده فوق الذكرهم كه ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه مي باشد به كلي حذف شده است.

5- هيات هاي اجرايي موظفند به استناد مواد 28، 29، 30 و 50 قانون انتخابات صلاحيت داوطلبان را با توجه به نتايج به دست آمده از بررسيهاي لازم در محل و يا استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور بررسي نمايند لاكن در فرم شماره 26 به ماده 50 توجه نشده است.

6- به استناد ماده 51 قانون فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند پس از ابلاغ نظريه رد هيات اجرايي به داوطلبان نظريه هيات اجرايي را به ضميمه اسناد و مدارك با سريعترين وسيله به هيات نظارت استان ارسال نمايند در حالي كه در ذيل فرم شماره 26 تنها به ارسال يك نسخه صورتجلسه بسنده شده و ضميمه اسناد و مدارك ذكر شده كه خلاف ماده 51 قانون مي باشد.

7- همچنين در فرم شماره 27 به استناد ماده 51 قانون و ماده 28 آيين نامه اجرايي يك نسخه از صورتجلسه بررسي صلاحيت داوطلبان به انضمام اسناد و مدارك مربوطه بايد براي هيات نظارت استان ارسال شود نه فقط يك برگ صورتجلسه.

8- فرم شماره 30 مغاير با ماده 89 آيين نامه اجرايي مي باشد.

9- فرم شماره 31 چنانكه قبلا تذكر داده شد مغاير با ماده 89 آيين نامه اجرايي مي باشد.

10- در اجراي ماده 58 آيين نامه اجرايي، ستاد انتخابات كشور موظف است يك نسخه از آگهي انتخابات هرحوزه انتخابيه را به هيات مركزي نظارت ارسال نمايد در حالي كه در بند 42 صفحه 53 مستند به ماده فوق اين مطلب حذف شده است.

11- عليرغم اينكه دربند 8 صفحه 63 (فرم 49) آراي (فاقد مهرهيات نظارت يا مهر انتخابات يا هر دوي آنها) جزو آراء باطله محسوب گرديده ليكن در بند 6 صفحه 69 اشاره اي به مهر هيات نظارت نشده و تنها به قيد مهرانتخاباتي اكتفا شده است.

12- فرم شماره 50 (صفحه 67) ذكرقيد "درصورت حضورنماينده هيات نظارت وهمراه داشتن مهر هيات مذكور" خلاف ماده 22 قانون انتخابات مي باشد زيرا صندوق هاي خالي اخذ راي الزاما به استناد ماده 22 قانون بايد در حضور نمايندگان هيات نظارت پس از اطمينان از خالي بودن بسته و به مهر هيات نظارت بر حوزه انتخابيه ممهور گردد.

13- مطابق بند الف، قسمت دوم بند پنجم از ماده 65 آيين نامه اجرايي (اصلاحي 13/11/78) در شمارش آراء رايانه اي بايد تعداد تعرفه هاي مصرف شد با تعداد تعرفه ويژه نظارت تطبيق داده شود و تعداد هر دو قسمت به تفكيك در صورت جلسه درج گردد در حالي كه در صفحه 69 فرم شماره 50 هيچ ذكري از تعداد تعرفه ويژه نظارت نشده.

14- به استناد بند ب قسمت دوم بند پنجم از ماده 65 تعداد برگهاي راي بيشتر از قسمت ويژه نظارت پس از برداشتن به قيد قرعه و ابطال بايد در صورتجلسه قيد گردد كه در فرم شماره 51 صفحه 71 درج نگرديده.

15- دراجراي ماده 24 قانون انتخابات فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مظفند صورتجلسه نتيجه شمارش آراء انتخابات را با نتيجه هيات هاي نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسه اي همزمان به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال كنند و سپس از رسانه هاي گروهي اعلام نمايند در حالي كه ستاد انتخابات كشور برابر فرم شماره 60 همين فرم را پس از اعلام از رسانه ها به شوراي نگهبان ارسال مي دارد كه علاوه بر تاخير در ارسال مغاير بايد ماده 24 قانون انتخابات مي باشد.

16 - آنچه در سطر چهار صفحه 90 مربوط به فرم شماره 69 آمده است مبني بر اينك صحت برگزاري انتخابات در حوزه انتخابيه ... مورد تاييد اين هيات اجرايي مي باشد خلاف قانون است چون برابر ماده 68 قانون انتخابات هيات هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه مظفند از تاريخ تشكيل هيات اجرايي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيات هاي اجرايي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند و ديگر ذكري از تاييد صحت برگزاري انتخابات در حوزه انتخابيه ... به وسيله هيات اجرايي نشده، و برابر تبصره 3 ماده 9 (اصلاحي 13/10/1382) قانون انتخابات تاييد صحت انتخابات به عهده شوراي نگهبان است.