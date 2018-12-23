کشف ۸۳۴ فقره سرقت در کرمانشاه/دستگیری ۵۸ قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مرزبانی با بیان اینکه طرح های متعدد ارتقاء امنیت اجتماعی در آذرماه در شهرستان کرمانشاه اجرا شده است، اظهار داشت: کشف این تعداد سرقت در مقایسه با آذرماه سال گذشته ۶۳ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در ماه گذشته ۵۱۶ نفر سارق نیز دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته اند، افزود: بیشتر سرقت‌های کشف شده مربوط لوازم و قطعات خودرو بوده است.

جانشین فرمانده انتظامی کرمانشاه در ادامه از دستگیری ۴۶۲ خرده فروش موادمخدر و معتاد متجاهر خبر داد و گفت: بیش از ۵۸ کیلوگرم انواع مواد، ۶ هزار قرص روانگردان و ۶۵۰ عدد قلیان کشف و ۶ واحد صنفی نیز در این راستا که به توزیع مواد مخدر می پرداختند، کشف شد.

وی در ادامه به دستگیری ۵۸ قاچاقچی اشاره کرد و گفت: از این افراد ۵۴۳۸ قلم لوازم آرایشی قاچاق، ۲۵ تن کود، ۸ تن آرد، یک تن چای و ۴۳۷ قطعه لوازم الکترونیکی کشف شد.

مرزبانی تصریح کرد: بخش دیگری از اقدامات پلیس مربوط به مبارزه با اشرار بود که ۲۳ نفر از اراذل و اوباش شهرستان دستگیر و مقدار قابل توجهی آلات جرم نظیر شمشیر، چاقو نیز از آن ها کشف شد.

این مقام انتظامی، توقیف ۹۲۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط ماموران پلیس کرمانشاه عنوان کرد.

وی در پایان اظهار داشت: با توجه به رضایتمندی مردم از اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی، اجرای این گونه طرح ها توسط پلیس ادامه خواهد داشت.