رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تکمیل پروژه‌های ملی و استانی همدان اظهار داشت: از ابتدای آبان ماه امسال پیگیری‌های متعددی از وزارت ورزش و جوانان و مدیرعامل شرکت توسعه داشتیم و خوشبختانه توانستیم برای تمام پروژه ملی نیمه‌تمام اعتبار مصوب دریافت کنیم که به تصویب رسید و به دنبال جذب این اعتبارات هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد: با جذب این اعتبارت تعداد زیادی از این پروژه‌های ملی ورزشی در استان همدان در دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به بهره‌برداری پروژه‌های ملی و استانی در دهه فجر گفت: طبق آخرین بررسی ۴ پروژه ملی ورزشی استان همدان قطعی است که در دهه فجر به بهره‌برداری می رسد همچنین ۶ پروژه استانی نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

منعم عنوان کرد: مجتمع ورزشی تویسرکان، استخر سرپوشیده مریانج، استخر سرپوشیده اسدآباد و فاز نخست استادیوم ۵ هزارنفری ملایر ۴ پروژه ملی هستند که در دهه فجر به بهره‌برداری خواهند رسید.

منعم با اشاره به روند پیشرفت استادیوم ورزشی ملایر بیان کرد: این استادیوم تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: تاکنون ۱۵۰ میلیارد ریال برای ساخت این استادیوم هزینه شده و امسال نیز ۴۰ میلیارد ریال به این مجموعه اختصاص یافت که فاز نخست این مجموعه شامل نصب چمن مصنوعی، نصب صندلی، نصب اسکوبرد و سیستم روشنایی، نصب پیست تارتان و ساخت رختکن و سرویس بهداشتی خواهد بود.