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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۱۶

در فرهنگسرای هنر ؛

روزنامه هشتاد ساله اطلاعات تجلیل می شود

روزنامه هشتاد ساله اطلاعات تجلیل می شود

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و موزه ملی قرآن کریم از هشتاد سال تلاش موسسه اطلاعات تجلیل می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست تجلیل از ناشران شهر روز یکشنبه ششم اسفند ماه سال جاری ساعت 16 در فرهنگسرای هنر برگزار خواهد شد .

توجه بنیادین به ضرورت توسعه سخت افزاری فرهنگی ، کوشش بی وقفه در راستای گسترش فرهنگ ایرانی ، اسلامی و انقلابی ، تلاش در جهت تامین زیرساخت های مناسب برای تولید و عرضه محصولات فرهنگی و توجه به نقش آن در اقتصاد فرهنگ ، حضوری مستمر و پایدار درعرصه نشر و ارتقای فرهنگ در میان شهروندان ، تربیت نویسندگان ، روزنامه نگاران ، کارشناسان ، تکنسین ها و مهندسان نشر و زمینه سازی مناسب برای اشتغال زایی فرهنگی در شهرتهران و سایرشهرها ، از معیارها و ملاک های انتخاب موسسه اطلاعات بوده اند .

پیش از این در ماه آذر و به مناسبت جشن کتاب تهران از پنج ناشر دیگر تقدیر شده بود . این ناشران عبارت بودند از انتشارات  قدیانی ، بنیاد نهج البلاغه ، انتشارات حکمت ، انتشارات سروش و دفتر نشر فرهنگ اسلامی .

برنامه تجلیل از موسسه اطلاعات با حضور نویسندگان ، روزنامه نگاران ، مدیران انتشارات و روزنامه ها و پیشکسوتان عرصه فرهنگ در فرهنگسرای هنر واقع در خیابان شریعتی ، بالاتر از سیدخندان ، خیابان جلفا ( ارسباران ) برگزار خواهد شد .

کد مطلب 449294

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