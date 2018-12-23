هزینه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری برای آینده بهتر کشور است

به گزارش خبرنگارمهر، قربان میرزایی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد:هزینه در آموزش و پرورش، سرمایه گذاری برای آینده بهتر کشور و استان است و بزرگترین رسالت شورای آموزش و پرورش، ایجاد مسیر هایی برای مشارکت و ایفای نقش موثر همگان در راستای تقویت آموزش و پرورش است.

وی افزود:توسعه همه جانبه کشور در گرو سرمایه گذاری در حوزه آموزش و پرورش است وکاهش آسیب های اجتماعی نیز از این مسیر محقق می شود و با توجه به نیاز استان در تامین زیر ساخت ها به ویژه نوسازی سیستم های گرمایشی، باید تمامی دستگاه های دولتی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد در این حوزه ورود و سرمایه گذاری کنند.

سرپرست استانداری خراسان رضوی ادامه داد:در آموزش و پرورش استان ظرفیت های خوبی نظیر پارلمان و مجلس معلمان و اولیا وجود دارد که باید برای افزایش این مشارکت ها در مسائل فیزیکی و تجهیزات برنامه ریزی شود و نیز در ارتقا محتوا آموزشی استفاده از علمای مذهبی در تدوین محتوا ها از مهم ترین مسائل در آموزش و پروش محسوب می شوندکه باید به آن توجه شود.

وی گفت: مدرسه محوری، توسعه عدالت اجتماعی به منظور بهره مندی همه دانش آموزان از امکان تحصیل، تنوع بخشی به محتوا و ارتقا آن از جمله اقداماتی است که باید زمینه تحقق آن در آموزش و پرورش فراهم شود.

میرزایی تاکید کرد:شاخص ۹۷.۳ درصدی نرخ باسوادی در جمعیت ۱۰ تا ۴۹ سال به عنوان گروه هدف سواد آموزی خراسان رضوی بسیار مهم و خوشحال کننده است و پیش از این بر اساس آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ میزان باسوادی در استان ۹۶ درصد بودکه پیش بینی می شود درصد باسوادی تا پایان امسال به ۹۷.۵ درصد برسد.

وی بیان کرد: برای ریشه کن کردن بی سوادی در استان باید متناسب با پراکنش جغرافیایی و آسیب شناسی های صورت گرفته، مداخله کرد و از پیچیدن نسخه واحد برای همه و بخشی نگری جلوگیری کرد و استفاده از ظرفیت دستگاه های فرهنگی استان، رسانه ها و به ویژه صدا و سیما در این حوزه بسیار ضروری است.