به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در این کارگاهها هنرمندان استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، هرمزگان، یزد، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و کرمان شرکت میکنند.
هر یک از هنرمندان شرکتکننده در این دوره کارگاهها حداقل دارای 3 تجربه در تولید اثر نمایشی در استان خود بودهاند. در طول پنج روز برگزاری این دوره، قادری در کارگاه نمایشنامهنویسی، حسینی در کارگاه کارگردانی و منظوفینیا در کارگاه طراحی صحنه به تدریس میپردازند. این کارگاهها از ساعت هشت تا 18 روزهای یادشده در محل حوزه هنری کرمان در خیابان امام، کوچه هشتم برگزار میشود.
* سومین جشنواره فرهنگی هنری "بویسیب" برگزار میشود
هنرستان و مرکز پیشدانشگاهی هنر سوره دختران 2 سومین جشنواره فرهنگی هنری "بوی سیب" را با موضوع فرهنگ عاشورا و نهضت امام خمینی (ره) روز 29 بهمن در خانه معلم منطقه 3 برگزار میکند.
در این جشنواره دانشآموزان هنرستانهای هنر منطقه 3 آموزش و پرورش در رشته سینما و گرافیک با هم به رقابت میپردازند و آثار هنری آنان مورد داوری قرار میگیرد. در این مراسم زهرا بنیانیان رئیس سازمان آموزش حوزه هنری سخنرانی خواهد کرد.
از دیگر برنامههای این مراسم میزگرد اساتید سینما و گرافیک، برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی، داوری آثار هنری هنرجویان، پخش فیلم کوتاه "خوب باش همین" و اجرای دو نمایش "عشق روی نی" و"سفر در زمان" است.
* برگزاری مسابقه عکس "شرمخنجر" در کرمان
مسابقه عکس "شرم خنجر" با مضامین بدعتها و تحریفات عاشورایی، کودک و محرم، زن و محرم و نگاه خلاقانه و نوگرا به عاشورا 26 اسفندماه در کرمان برگزار میشود.
آثار برتر مسابقه "شرم خنجر" در ایام فاطمیه به صورت نمایشگاهی در نگارخانه مهر حوزه هنری کرمان و شهرستانهای مختلف به نمایش درخواهد آمد. علاقمندان برای شرکت در این مسابقه میتوانند آثار خود را تا 10 اسفندماه روی لوح فشرده به حوزه هنری کرمان در خیابان امام، خیابان هشتم ارسال کنند.
محسن حسینی، نصرالله قادری و فرشاد منظوفینیا اول تا پنجم اسفندماه در کارگاههای تخصصی تئاتر کرمان به هنرمندان 9 استان کارگردانی، نمایشنامهنویسی و طراحی صحنه آموزش میدهند.
کد مطلب 449298
نظر شما