درخشش تیم چهارمحال و بختیاری در رقابت های دوومیدانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان کشور با شرکت بیش از ۱۰۰ دونده از ۱۵ استان سراسر کشور روز جمعه ۳۰ آذرماه در شهرستان مریوان استان کردستان برگزار و با معرفی تیم ها و نفرات برتر خاتمه یافت.

تیم دوی صحرانوردی بانوان چهارمحال و بختیاری در رده سنی جوانان با کسب ۴۸ امتیاز توانست در این مسابقات به مقام سوم دست یابد.

در این مسابقات زهرا حکمی به عنوان مربی و زهرا ایمانی و ندا کمالی هر دو به عنوان سرپرست تیم استان را همراهی می‌کردند.