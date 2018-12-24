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۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۵

درخشش تیم چهارمحال و بختیاری در رقابت های دوومیدانی کشور

درخشش تیم چهارمحال و بختیاری در رقابت های دوومیدانی کشور

شهرکرد- تیم چهارمحال و بختیاری در رقابت های دوومیدانی کشور خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان کشور با شرکت بیش از ۱۰۰ دونده از ۱۵ استان سراسر کشور روز جمعه ۳۰ آذرماه در شهرستان مریوان استان کردستان برگزار و با معرفی تیم ها و نفرات برتر خاتمه یافت.

تیم دوی صحرانوردی بانوان چهارمحال و بختیاری در رده سنی جوانان با کسب  ۴۸ امتیاز توانست در این مسابقات به مقام سوم دست یابد.

در این مسابقات زهرا حکمی به عنوان مربی و زهرا ایمانی و ندا کمالی هر دو به عنوان سرپرست تیم استان را همراهی می‌کردند.

کد مطلب 4492986

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