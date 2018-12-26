خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- زهرا بهرامی: ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۲ بود که به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه، تفاهم‌نامه سه جانبه‌ مشارکت برای راه‌اندازی نخستین سایت موزه تخصصی زمین‌شناسی کشور در گرگان بین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، شهرداری گرگان و دانشگاه گلستان به امضاء رسید.

طبق این تفاهم‌نامه قرار بود نخستین سایت موزه تخصصی کشور در مجاورت تپه تاریخی قلعه خندان گرگان در فاصله زمانی ۲۱ ماهه احداث و راه‌اندازی شود اما با گذشت بیش از ۶ سال از امضاء تفاهم‌نامه، این پروژه هم مانند بسیاری دیگر از پروژه‌های استان وارد مرحله اجرا نشده و در گذر زمان فراموش شده است.

عضو حاضر شورای شهر گرگان در جلسه امضاء تفاهم‌نامه به خبرنگار مهر اظهار کرد: جزییات اجرای و مسئولیت هریک از امضاء کنندگان تفاهم‌نامه کاملاً مشخص بوده و کار راه‌اندازی موزه زمین‌شناسی گرگان هم نسبتاً انجام شده بود اما با پایان دوره کاری شورا، نمی‌دانم کار به کجا رسید.

عبدالرضا چراغعلی با بیان این‌که در این تفاهم‌نامه سه جانبه تمام جزییات مراحل اجرای پروژه و مسئولیت هریک از این دستگاه ها مشخص شده بود، افزود: رسم بدی است که با پایان یک دوره کاری شورا و شهرداری، پروژه‌ها و تفاهم‌نامه‌های انجام شده هم به فراموشی سپرده می‌شود.

مفاد تفاهم‌نامه از زبان عضو حاضر شورا

عضو دوره سوم و چهارم شورای اسلامی شهر گرگان اضافه کرد: مطالعات محتوایی، طراحی موزه، ارائه نقشه‌های اجرایی با توجه به استانداردهای موزه‌های مدرن دنیا، نظارت بر اصول فنی و تخصصی موزه، موارد مربوط به تجهیز و راه‌اندازی موزه و هزینه‌های مربوط به آن مانند نورپردازی، معماری داخلی، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و ... بر عهده میراث فرهنگی بود.

رسم بدی است که با پایان یک دوره کاری شورا و شهرداری، پروژه‌ها و تفاهم‌نامه‌های انجام شده هم به فراموشی سپرده می‌شود وی تصریح کرد: در این تفاهم‌نامه مشترک، شهرداری گرگان متعهد شده بود، زمین برای احداث ساختمان موزه و ساخت بنای موزه بر اساس نقشه مصوب را تهیه و پروانه ساختمانی همراه با انشعابات موزه زمین‌شناسی گرگان و نیروی انسانی مورد نیاز سایت موزه ( در مرحله نخست یک نفر کارشناس زمین‌شناسی و یک نفر مسئول حفاظت سایت موزه) را تأمین کند.

به گفته چراغعلی تهیه آثار و اشیاء نمایشگاهی شامل سنگ‌ها، کانی‌ها و فسیل‌های منطقه و کشور، تهیه ماکت‌ها و مولتی‌مدیای آموزشی مورد نیاز، تربیت و آموزش نیروهای انسانی مورد نیاز، برگزاری همایش‌های منطقه‌ای و ملی منطبق با فعالیت سایت موزه و راه‌اندازی و به‌روز رسانی وب سایت اینترنتی موزه به صورت چند زبانه از محل درآمدهای سایت موزه از تعهدات دانشگاه گلستان بود.

وی خاطرنشان کرد: بر مبنای تفاهم انجام شده قرار بود این سایت موزه در سطح کلان به‌طور هیئت امنایی اداره شود و تمام درآمدهای آن بر اساس مصوبه هیئت امنای موزه در اختیار شهرداری گرگان قرار گیرد.

درحالی‌که چراغعلی معتقد است تمام جزییات و وظایف هر سه دستگاه در این تفاهم‌نامه مشخص شده و ابهامی برای اجرا وجود نداشته اما رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر گرگان می‌گوید اجرای این تفاهم‌نامه و راه‌اندازی موزه زمین‌شناسی، هیچ مصوبه‌ای در بایگانی شورای شهر ندارد.

راه‌اندازی موزه مصوبه شورا ندارد

ناصر گرزین به خبرنگار مهر گفت: راه‌اندازی موزه زمین‌شناسی در حد تفاهم‌نامه باقی مانده و موضوع پیگیری نشده است و در دبیرخانه شورا هم هیچ مصوبه و یا نامه پیگیری برای اجرای تفاهم‌نامه وجود ندارد.

وی افزود: سه دوره است عضو ثابت کمیسیون فرهنگی شوراه هستم و مطمئنم بعد از امضاء تفاهم‌نامه هیچ اتفاق و پیگیری در شورا و شهرداری گرگان انجام نشده است.

هرچند گرزین دلیل مسکوت ماندن و بلاتکلیفی این پروژه را در پیگیری نکردن سایر دستگاه‌های امضاء کننده تفاهم‌نامه جستجو می‌کند اما مسئول پیگیری تفاهم‌نامه راه‌اندازی موزه زمین‌شناسی معتقد است با پایان دوره سوم شورای شهر و عوض شدن شهردار، اعضای شورا همکاری نکردند و طرح در همان مرحله متوقف شد.

محوطه‌ای که قرار بود به عنوان درب ورودی نمایشگاه باشد و تاریخ ۴۰۰ تا ۵۰۰ ساله گرگان و دیوارها در آن مشخص بود؛ توسط شهرداری دیوار بتنی کشیده شد آرش امینی به خبرنگار مهر اظهار کرد: تفاهم‌نامه راه‌اندازی موزه زمین‌شناسی در سال ۱۳۹۲ به امضاء رسید و برای هر یک از امضاء کنندگان شرح وظایفی در تفاهم‌نامه تعریف شده بود؛ گام نخست برای راه‌اندازی ایجاد فضا و ساختمان موزه بر مبنای نقشه طراحی شده بود اما شهرداری و شورا همکاری نکردند.

وی بیان کرد: هرچند برخی از اعضای شورای شهر در تبلیغات دوره بعد از تفاهم‌نامه موزه زمین‌شناسی در قلعه خندان برای جمع‌آوری رأی استفاده کرده‌ بودند اما بعد انتخاب موزه را فراموش کردند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: با پایان دوره سوم شورا، شهردار عوض شد، اعضای دوره چهارم شورا همکاری نکردند و طرح در همان مرحله متوقف شد و ماهم آن‌قدر نامه زدیم و پیگیری کردیم که دیگری انگیزه‌ای برای پیگیری در ما نماند.

وی گفت: همه ابعاد راه‌اندازی موزه زمین‌شناسی در تفاهم‌نامه دیده شده و کاملاً اجرایی بود اما مجموعه شهرداری برای ادامه کار اشتیاق نشان نداد؛ دوستان شورا در ابتدا با حرارت قول، وعده و وعید دادند و در عمل آن‌چه لازم بود؛ انجام نشد و برای شهر گرگان همچنان فرصت‌ها از دست می‌رود.

جلوی قلعه خندان دیوار کشیدند

امینی ادامه داد: به اعتقاد من برخلاف شهردار وقت (ابراهیم کریمی) که در خصوص راه‌اندازی موزه پای کار بود، اعضای شورا در آن زمان نیاز به سوژه‌های دهان‌پُرکُن و کارشناسی شده داشتند و موزه سوژه خوبی بود.

وی اضافه کرد: برخلاف شهردار، مجموعه شهرداری و شورا پای کار نبودند؛ چند خانه قدیمی در حریم تپه (قلعه خندان) قرار داشت که باید برای ساخت ساختمان موزه خراب می‌شدند اما شهرداری با مالکان این خانه‌ها به توافق نرسید و یکی از معاونت‌های شهرداری هم بدون هماهنگی، جلوی قلعه خندان دیوار کشید و همه این مسائل دست به‌دست هم داد تا این پروژه در همان مرحله متوقف شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان درخصوص دیوار کشیده شده توسط شهرداری بیشتر توضیح داد و گفت: محوطه‌ای که قرار بود مطابق طرح اولیه به عنوان درب ورودی نمایشگاه باشد و تاریخ ۴۰۰ تا ۵۰۰ ساله گرگان و دیوارها در آن مشخص بود؛ توسط شهرداری دیوار بتنی کشیده شد.

امینی خاطرنشان کرد: دانشگاه و میراث فرهنگی در راستای اجرای تفاهم‌نامه خوب جلو رفتند و مصمم به اجرا بودند اما بین مجموعه شهرداری و شورا فاصله زیاد بود و اعضای شورا با شهردار همراه نبودند و برخورد مجموعه کارکنان شهرداری در پیگیری‌های بعدی و روی کار آمدن شهرداران بعدی به گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد انگیزه‌ای برای پیگیری وجود داشته باشد.

آنچه مسلم است دیوار بتنی شهرداری تنها سد پیش رو برای اجرای تفاهم‌نامه سه‌جانبه راه‌اندازی نخستین سایت موزه زمین‌شناسی گرگان نبوده بلکه سد بزرگ‌تری به‌نام بی‌انگیزگی به‌ویژه در شورا و شهرداری گرگان مانع اجرا شده است.