مشترکین قزوینی برای جلوگیری از یخ زدگی کنتورهای آب اقدام کنند

مجید برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بروز یخبندان و سرمای شدید در زمستان های سالیان قبل و آگاه نبودن شهروندان در خصوص حفاظت از لوله های آب و کنتور ها و ایجاد بیش از ۶۰۰ کنتور ترکیده و شکستگی های لوله اظهار کرد: کاهش دما در فصل زمستان و یخ زدگی تاسیسات و کنتور های آب در اماکن مسکونی و تجاری همه ساله خسارات مالی قابل توجهی را برای شهروندان ونیز این شرکت به همراه دارد که می توان با تمهیدات مناسب از بروز این مشکلات پیشگیری کرد.

وی از پشم شیشه به عنوان یکی از عایق های مناسب در دمای زیر۱۰ درجه سانتی گراد نام برد و گفت: جهت حفاظت از تاسیسات آب در مقابل یخ زدگی قرار دادن کیسه های کنفی حامل خاک اره و یا لباس کهنه و قرار دادن آن در محفظه کنتور و نیز عایق کردن لوله های سطحی و کنتور ها توسط پشم شیشه، بهسازی حوضچه های کنتور، تعبیه درپوش مناسب کنتور و همچنین عبور لوله های آب آشامیدنی از عمق مناسب زمین، قطع آب واحد های خالی از سکونت و مراقبت مستمر در طول زمستان از راهکار های مطلوب محسوب می شود.

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای استان اظهار کرد: در مجتمع‌های مسکونی دارای مخزن ذخیره آب نکته قابل توجه عایق بندی مخازن ذخیره بخصوص مخازن غیر محصوراست تا از بروز یخ زدگی جلوگیری شود.

وی از شهروندان خواست تا در صورت بروز یخ زدگی از حرارت دادن مستقیم و یا ریختن آب جوش بر روی کنتور و یا شبکه آب داخل ساختمان پرهیز و از بر افروختن آتش در مجاورت تاسیسات آبی خودداری کنند.

وی افزود: برای رفع مشکل یخ زدگی توصیه می شود با صبر و حوصله از آب ولرم و حرارت غیر مستقیم استفاده شود.

برخورداری با تاکید بر اینکه تحت هیچ شرایطی برای جلو گیری از یخ زدگی آب شیر های آب باز گذاشته نشود، گفت: این اقدام علاوه بر هدر رفتن آب افزایش آب بها را نیز برای خانواده به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: در صورت بروز شکستگی انشعاب یا ترکیدگی کنتور، هزینه تعمیر، تعویض یا نصب اتصالات و یا کنتور خسارت دیده، بر عهده مشترک است.

برخورداری در پایان اظهار کرد: از مشترکین می خواهیم به منظور جلوگیری از بروز حادثه و ایجاد خسارت، در صورت وجود املاک خانگی، تجاری و غیره فاقد سکونت در مجاورت ملک خود، مراتب به منظور قطع موقت انشعاب آب با شماره تلفن ۱۲۲ اطلاع رسانی کنند.