نگاه به مقوله اشتغال در استان ایلام باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور ظهر روز یکشنبه در دیدار با مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام اظهار داشت: استان ایلام دارای ظرفیت های بسیار زیادی در بخش نفت و گاز، پتروشیمی، گردشگری، کشاورزی و...است.

وی گفت: باید از این ظرفیت های استان برای توسعه و اشتغال جوانان استفاده کرد ولی هم اکنون شاهد موج بیکاری در استان هستیم.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه نگاه به مقوله اشتغال در استان ایلام برای رفع بیکاری باید تغییر کند، گفت: بسیاری از افراد تحصیلکرده تنها کار و اشتغال را کار دولتی مد نظر قرار دارند و مدرک گرایی مانع اشتغال در استان شده است.

کریمی تبار اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های استان باید راهکاری مناسب برای اشتغال جوانان پیدا کرد چراکه بیکاری خود باعث آسیب های دیگر در جامعه می شود.

وی تصریح کرد: افزایش امید و حل کردن مشکلات مردم از مهمترین وظایف دستگاه های اجرایی است و مسئولان نیز از جناحی عمل کردن در راستای توسعه استان خودداری کنند.