پیام حماسه ۹ دی افول و انزوای آمریکا است/مردم هوشیار باشند

حجتالاسلاموالمسلمین عباسعلی مغیثی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه امروز ایران اسلامی بیش از هر زمان با بنیه دفاعی توأم با اعتقادات توانسته به موفقیتهای فراوانی در حوزههای مختلف دفاعی دست پیدا کند، اظهارداشت: ایران امروز با ایران زمان شاه و ایران چندین سال پیش بسیار متفاوت است.
وی تأکید کرد: ایران اسلامی پس از انقلاب اسلامی همواره در برابر تهاجمهایی که دشمنان قسمخورده علیه آن داشتند ایستاده و از کیان مقدس جمهوری اسلامی دفاع کرده است.
امامجمعه نهاوند با اشاره به اینکه امروز دشمن نمیتواند اقدامی علیه ایران اسلامی انجام دهد و بیپاسخ بماند، گفت: این افتخار مرهون مقاومت و دانش دلاور مردان دفاعی کشور است.
وی در ادامه با اشاره به حماسه غرورآفرین ۹ دی که باعث تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد، گفت: مردم ایران اسلامی در سال ۸۸ پس از آشوبگریهای فتنه گران به بهانههای واهی با حضور در حماسه ۹ دی بار دیگر اعلام کردند که پای آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستادهاند و نخواهند گذاشت دشمنان داخلی و خارجی امنیت و اقتدار آنها را تحتالشعاع قرار دهند.
حجتالاسلام مغیثی بابیان اینکه یکی از پیامهای حماسه ۹ دی این بود که امکان فروپاشی نظام و استحالۀ کشور از درون وجود ندارد، گفت: ازآنپس بازهم دشمنان ایران اسلامی دست از توطئههای خود برنداشتند و همواره به دنبال برانگیختن احساسات مردم با استفاده از حربههای مختلف هستند اما خوشبختانه مردم ایران اسلامی هوشیار هستند و نمیگذارد دشمن برای آنها تصمیم بگیرد.
وی اظهار کرد: بزرگداشت حماسه ۹ دی متعلق به یک گروه و جریان خاص نیست همچنان که خلق حماسۀ نهم دی ۸۸ نیز متعلق به هیچ گروه، جریان، تشکل و حزب خاصی نبوده و نیست.
برخی معاندان و باقیماندههای جریان فتنه میخواهند فتنه ۸۸ را در حد یک اختلاف و یا درگیری شخصی و حزبی و جناحی تنزل دهند امامجمعه نهاوند بابیان اینکه برخی معاندان و باقیماندههای جریان فتنه میخواهند فتنه ۸۸ را در حد یک اختلاف و یا درگیری شخصی و حزبی و جناحی تنزل دهند، گفت: این رفتار خود فتنهای بزرگ و خیانتی بس بزرگتر است.
وی با تأکید بر اینکه ۹ دی ۸۸ مقابله عاشوراییان با عاشورا ستیزان بود، اظهار کرد: ۹ دی ۸۸ تصویر واقعی قدرت نظام جمهوری اسلامی و تصویری از سد نفوذناپذیر ملت ایران مقابل دشمنان قسمخوردۀ انقلاب اسلامی بود.
حجتالاسلام مغیثی بابیان اینکه در یومالله ۹ دی؛ دست قدرت خدا در دفاع کامل از نظام و حریم ولایت بیرون آمد و انقلاب اسلامی را در مسیر خودش مستحکمتر از قبل قرارداد، اظهار کرد: آن حماسه عظیم و حضور ملی وحدتبخش و امیدآفرین به فرموده مقام معظم رهبری بهدرستی، تجلی قدرت الهی و روح حسین بن علی (ع) و دست خداوند بود که از قلوب باایمان و ارادههای راسخ ملت مسلمان، شجاع و مبارز ایران ظهور یافت تا بساط فتنۀ فتنهگران، آشوبطلبان و دشمنان عنود و حسود انقلاب را درهمپیچیده و قدرت نرم نظام و اراده، عظمت و اقتدار ملی مردم و نظام را به منصه ظهور برساند.
وی با تأکید بر اینکه ملت همیشه درصحنه ایران اسلامی ۹ دیماه که بهعنوان روز بصیرت نامگذاری شده است با حضور خود در برنامه ها با آرمانهای جمهوری اسلامی، امام و شهدای گرانقدر تجدید پیمان خواهند کرد، گفت: ایران اسلامی امروز بیش از هرزمانی نیازمند وحدت حول محور ولایت است چراکه همه جهان با هر آنچه در توان دارند به جنگ اقتصادی، سیاسی، رسانهای و غیره با ایران اسلامی پرداختهاند.
امامجمعه نهاوند با اشاره به اینکه امروز مشکلات در کشور وجود دارد، اظهار کرد: همه باید مراقب باشیم تا خدایی ناکرده ناخودآگاه و ناخواسته در میدان دشمن قرار نگیریم چراکه فاصله و شناخت حق از باطل کم و سخت شده است.
وی با اشاره به انزوا و افول آمریکا در جامعه جهانی، گفت: امروز ترامپ با دستور خروج نظامیانش از سوریه و قبل از آن از افغانستان نشان داد که دیگر توان مقابله با تفکر مقاومت موجود در منطقه را ندارد.
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