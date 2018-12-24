انسداد ۶۲۳ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان رزن

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا سلامتی ظهر دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رزن با اشاره به اینکه شهرستان رزن حائز رتبه نخست استان در خصوص نصب کنتور هوشمند است، اظهار داشت: تعهد نصب کنتور سال جاری ۳۵ دستگاه بوده اما تا به امروز ۱۰۴ دستگاه کنتور نصب شده است.

وی بابیان اینکه از یک هزار و ۵۹۰ حلقه چاه شهرستان رزن برای ۴۱۵حلقه از این چاه ها کنتور نصب شده است، از انسداد ۱۳۳حلقه چاه غیر مجاز از ابتدای سال ۹۷تا به امروز خبر داد و گفت: مهمترین هدف از انسداد چاه های غیر مجاز حفظ منابع آب زیر زمینی است.

وی با بیان اینکه در سالجاری و با انسداد چاه های غیر مجاز ۱۶.۴ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است، خاطرنشان کرد: عمق انسداد ۱۱ کیلومتر بوده است.

سلامتی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۳ تا به امروز ۶۲۳ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان رزن مسدود شده است، افزود: با جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز طی سالجاری ۱۲۲ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است.

وی ادامه داد:این میزان انسداد انجام شده به عمق ۴۶.۵کیلومتر بوده است.

وی با بیان اینکه فرهنگسازی و توجیه مردم در حفظ منابع آب بسیار ضروری است، افزود: فرهنگ سازی برای استفاده و صرفه جویی در مصرف آب در کنار انسداد چاه های غیر مجاز باید به طور همزمان اجرا شود.