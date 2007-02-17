هنیه رایزنی های خود را برای تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسماعیل هنیه امروز دیدارهای خود را با فراکسیون های پارلمانی و شخصیت های مستقل درآغاز رایزنی های خود برای تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین براساس توافقنامه مکه مکرمه آغاز کرد.

یک منبع آگاه دردفتر نخست وزیری فلسطین اعلام کرد: رایزنی های هنیه امروز شنبه با دیدار وی با کمیته مشترک حماس و فتح و جناح های پارلمانی برای بحث و تبادل نظر درباره مسائل مشترک این دوجنبش براساس توافقات به عمل آمده آغاز می شود.

دراین نشست درباره پست های وزارتی بحث و تبادل نظر می شود.

ازسوی دیگر "فوزی برهم صالح" سخنگوی جنبش حماس تصریح کرد: عصر امروز شنبه این رایزنی ها صورت می گیرد.

"ماهرمقداد" سخنگوی جنبش فتح نیز گفت : با نخست وزیر دیدارمی کنیم ، اما زمان این دیدار هنوز مشخص نیست.

"عبدالحکیم عوض" از دیگر سخنگویان جنبش فتح اظهار داشت : اعضای کمیته مشترک فتح و حماس امروز درغزه با یکدیگر دیدار

می کنند، اما اسامی وزرا امروز اعلام نمی شود.

براساس توافقات به عمل آمده بین حماس و فتح مسئولیت 9 وزارتخانه به حماس ، 6 وزارتخانه به فتح و سه وزارتخانه دیگر به گروه های مستقل سپرده می شود.