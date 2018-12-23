  1. استانها
  2. قزوین
۲ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

معاون اقتصادی استاندار قزوین:

بازگشت دوباره شرکت کیان الماس به ریل تولید/ اشتغال۷۰۰ کارگر

بازگشت دوباره شرکت کیان الماس به ریل تولید/ اشتغال۷۰۰ کارگر

قزوین- معاون اقتصادی استاندار قزوین از بازگشت دوباره شرکت کیان الماس به ریل تولید خبر داد و گفت: درصورت راه اندازی کامل این واحد تولیدی ۷۰۰ نفر در این شرکت مشغول بکار خواهند شد .

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز یکشنبه بهمراه فرماندار شهرستان آبیک، مدیران دفتر اموراقتصادی استانداری، جذب و حمایت از سرمایه گذاری، تامین اجتماعی و خانه صنعت از مراحل راه اندازی شرکت کیان الماس الموت بازدید و از راه اندازی این شرکت ظرف یکماه آینده خبر داد.

وی در این خصوص گفت: این مجموعه بعد از ۶ سال تعطیلی با پیگیری مسئولان استان و همکاری ویژه دستگاه های اجرایی و خدمات رسان و با سرمایه گذار جدید در حال راه اندازی مجدد است.

حبیبی ضمن تقدیر از همه دستگاه های اجرایی استان، افزود : باید به گونه ای عمل کنیم که سرمایه گذار فقط دغدغه تولید داشته باشند.

معاون استاندار توضیح داد: تنها مشکل باقی مانده این شرکت در حوزه تامین اجتماعی است که با همکاری مدیران تامین اجتماعی استان، این مشکل نیز در شرف حل شدن است و ظرف یکماه آینده بطور کامل راه اندازی می شود.

حبیبی ادامه داد: راه اندازی یک واحد تولیدی ضمن ایجاد اشتغال جدید، رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: درصورت راه اندازی کامل مجموعه ۷۰۰ نفر در این شرکت مشغول بکار خواهند شد.

شرکت کیان الماس الموت قبلا با برند کاغذ الموت فعال بوده که بدلایل خاص از ۶ سال گذشته تعطیل بوده است.

کد مطلب 4493073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها