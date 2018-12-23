بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین از چند واحد تولیدی کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین روز یکشنبه به همراه رضا گروسی فرماندارالبرز از چند طرح تولیدی شهرستان البرز بازدید کرد.

در این بازدید که معاونین ومدیران سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز حضور داشتند. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان از ۴ طرح کشاورزی بازدید کردند.

کشتارگاه شترمرغ تعاونی ۱۱۰ دراراضی شریف اباد با ظرفیت کشتار ۱۸ هزار قطعه درسال در زمینی به مساحت ۱۲ هزار و ۶۰۰ متر بازیر بنای یک هزارو ۱۷۰ هکتار و سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال توسط بخش خصوصی احداث شده است. با افتتاح این طرح زمینه اشتغال ۳۰ نفر در منطقه فراهم خواهد شد.

مرکز پرورش شتر مرغ در روستای ولامدر با ظرفیت ۸۰۰ قطعه و اشتغالزایی ۴ نفر نیز از دیگر طرح های مورد بازدید بود.

یک شرکت در اراضی روستای حصار خروان شهرستان البرز با ظرفیت ۳۰ هزار تن ذخیره سازی گندم در زمینی به مساحت ۲۵ هزار متر و زیر بنای ۱۵ هزار متر با اعتباری ۳۰ میلیارد ریال احداث شده است.

طرح تجمیعی ابیاری نوین روستای کوچار در سطح ۴۳۰ هکتار با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد ۳۵ میلیارد ریال اجرا شده است.

همچنین رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از دو مرکز جهاد کشاورزی شریف آباد و پیریوسفیان بازدید کرد.